Il Pontedera gioca, il Perugia vince. Tre punti preziosi per il Grifone

Pontedera, 27 gennaio 2024 – Al Pontedera il gioco, al Perugia i tre punti. Alla fine la differenza in questo 2-3 che significa la quarta vittoria di fila per gli umbri, sempre più terzi in classifica, l'ha fatta la maggiore precisione sotto porta della (rimaneggiata) squadra di Formisano. E infatti se nel primo tempo Adamonis è stato bravo a dire di no ai tiri di Delpupo e Ganz (l'attaccante ha debuttato dopo l'arrivo dal Brindisi in settimana) il tap-in di Sylla e il destro al volo di Mezzoni (un ex) hanno indirizzato l'incontro già prima del riposo.

Al rientro in campo comunque la formazione di Canzi è riuscita a riaprire il match con con un eurogol di Guidi (destro all'incrocio), ma l'inzuccata ancora di Mezzoni è stata un macigno per i padroni di casa. Che tuttavia hanno di nuovo rimesso la sfida in bilico con il tocco ravvicinato di Delpupo, divorandosi però con Selleri (44') la palla del pareggio. (s.l.)

PONTEDERA-PERUGIA 2-3

PONTEDERA (3-4-2-1): Ciocci; Guidi, Martinelli (14’ st Calvani), Espeche (26’ st Selleri); Perretta, Ignacchiti, Benedetti (26’ st Peli), Angori; Delpupo, Ianesi; Ganz. A disp: L. Lewis, Vivoli, Gagliardi, Pretato, Ambrosini, Cerretti, Provenzano, Salvadori. All. Canzi

PERUGIA (3-5-2): Adamonis; Mezzoni, N.Lewis, Viti (1’ st Cancellieri); Paz, Iannoni (39’ st Souare), Torrasi, Kouan, Lisi (12’ st Angella); Sylla, Seghetti (39’ st Cudrig). A disp: Abibi, Bezziccheri, Morichelli, Agosti, Polizzi, Giunti. All. Formisano

ARBITRO: Cherchi di Carbonia

MARCATORI: 22’ pt Sylla (PE), 43’ pt Mezzoni (PE); 7’ st Guidi (PO), 32’ st Mezzoni (PE), 41’ st Delpupo (PO)

NOTE: spettatori 912; ammoniti Torrasi, Viti, Sylla, Mezzoni, Cudrig; angoli 5 a 5.