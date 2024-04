Portuali, test per la vetta. Arriva la Castelfrettese

Si torna a calciare un pallone in campionato dopo la sosta per il torneo delle Regioni e le festività pasquali. Via al rush finale nei tornei dilettantistici. Tutte in campo oggi nel girone A eccetto la capolista Fabriano Cerreto che salirà domani al Benelli di Pesaro per affrontare il Vismara. Oggi va in scena al Giuliani di Torrette un quasi testa coda con i Portuali che ospiteranno la Castelfrettese, con obiettivi opposti. Il Moie Vallesina, fresco vincitore della Coppa Italia, salirà sul campo del Marina. In palio punti playoff, come a Fermignano dove sale la Biagio. Il Barbara Monserra ospita la Pergolese alla ricerca del sorpasso in classifica. l’Osimo Stazione il Valfoglia in cerca di conferme dopo la vittoria sul campo del Gabicce Gradara. Nel girone B potrebbe arrivare il verdetto per il discorso promozione. Il Matelica già oggi potrebbe festeggiare il salto in Eccellenza in caso di vittoria nella sfida casalinga contro la Sangiorgese visti i dieci punti di vantaggio sulle seconde, Atletico Centobuchi e Vigor Castelfidardo. A proposito dei fidardensi la squadra di Manisera tornerà a giocare in casa ospitando la Cluentina. Il programma. Promozione, 27^ giornata (ore 16). Girone A. Oggi: Portuali-Castelfrettese (ore 14:30), Barbara Monserra-Pergolese, Fermignanese-Biagio Nazzaro Chiaravalle, Marina-Moie Vallesina, Osimo Stazione-Valfoglia, S. Orso-Gabicce Gradara, Villa S. Martino-Mondolfo Marotta. Domani: Vismara-Fabriano Cerreto. Classifica: Fabriano Cerreto 52; Portuali 48; S. Orso 45; Moie Vallesina 44; Marino 40; Fermignanese 39; Biagio Nazzaro 38; Pergolese 35; Barbara Monserra 33; Valfoglia 32; Villa San Martino 30; Gabicce Gradara 26; Osimo Stazione 25; Castelfrettese 22; Vismara e Mondolfo Marotta 21. Girone B. Oggi: Monticelli-Atletico Centobuchi (ore 14:30), Elpidiense Cascinare-Sangiorgese (ore 15), Matelica-Sangiorgese (ore 15), Aurora Treia-Casette Verdini, Palmense-Appignanese, Rapagnano-Porto S. Elpidio, Vigor Castelfidardo-Cluentina. Domani: Potenza Picena-Corridonia (ore 15). Classifica: Matelica 57; Atletico Centobuchi e Vigor Castelfidardo 47; Trodica 41; Corridonia 40; Monticelli 38; Cluentina 34; Sangiorgese, Porto S. Elpidio e Casette Verdini 33; Elpidiense Cascinare e Palmense 31; Appignanese 29; Aurora Treia 23; Rapagnano 21; Potenza Picena 18.