Premier, arrivo in volata. Trossard rilancia l’Arsenal

La Premier League si prepara all’emozione della volata per il titolo. La corona del campione verrà infatti assegnata all’ultima giornata, la 38ª. Ieri all’Arsenal è bastata una vittoria di misura all’Old Trafford – 1-0 al Manchester United – per riportarsi in vetta alla classifica, ricacciando indietro, di un solo punto, i rivali del City. A decidere la sfida un guizzo di Trossard al 20’ del primo tempo. I Red Devils sono segnati dalle numerose assenze, e faticano decisamente a insidiare gli avversari. Eppure la tensione in campo è evidente vista la posta in palio. La formazione di Arteta non brilla, passa in vantaggio e poi pensa soprattutto a conservare il vantaggio, riuscendo nel suo intento. Nel finale salva tutto Onana con tre parate. L’unica nota negativa per l’Arsenal è l’infortunio di Saka, che potrebbe saltare il gran finale.

Con questo successo i Gunners di Arteta possono rifiatare prima di contendersi il titolo negli ultimi minuti di Premier League del weekend con la squadra di Haaland – fresca di un convincente 4-0 rifilato al Fulham –, che però ha una gara in meno con il recupero fissato per domani alle 21 sul campo del Tottenham.

Dovesse aggiudicarsi il recupero, il Manchester City si riporterebbe in vetta con due lunghezze di vantaggio. Chiaramente non sufficienti per assegnare matematicamente il titolo.

Tutto rimandato quindi al prossimo fine settimana. L’Arsenal se la vedrà con l’Everton, già battuto nel girone d’andata per uno a zero. Il City campione in carica si trova davanti invece il West Ham, squadra con cui non centra un risultato negativo (in Premier) dal lontano 2015/2016.

Ancora una volta i Citizens si affideranno al loro bomber Haaland, che in questo campionato ha collezionato ben 25 gol in 29 partite giocate. Ottima media, ma sembrano irraggiungibili i 36 centri in 35 incontri dello scorso anno, prestazione che gli è valsa anche il premio come miglior attaccante.

I Gunners hanno dalla loro invece le realizzazioni di Bukayo Saka e di Trossard, che ha tenuto in vetta la squadra di Arteta in questo weekend di Premier. Preparatevi a un arrivo sul filo di lana.

g. t.