Premier League, giornata 23: crollo Chelsea, Arteta batte Klopp. Ok United

Milano, 5 febbraio 2024 - Quarantuno gol in nove partite (manca ancora all'appello Brentford-Manchester City di questa sera ore 21). Questo è il ricchissimo bottino di reti alla fine della ventitreesima giornata di Premier League. Torna alla vittoria il Brighton di De Zerbi che ne fa 4-1 al Crystal Palace, pirotecnico pari 4-4 tra Newcastle e Luton e per chiudere la giornata di sabato l'Aston Villa ne rifila 5 allo Sheffield. Domenica, l'Arsenal si aggiudica il big match col Liverpool, tentando di riaprire i discorsi per il titolo, mentre lo United batte il West Ham e il Chelsea perde di fronte ai propri tifosi per 2-4 contro il Wolverhampton trascinato da Matheus Cunha. Rivediamo, nel dettaglio, tutti i risultati maturati fin ora e come cambia la classifica.

I risultati della 23° giornata

Il punto di partenza della settimana è Goodison Park per il pareggio 2-2 tra Everton e Tottenham. Passano 4' e Richarlison fa valere la regola dell'ex che segna su assist di Udogie, il brasiliano per rispetto non esulta di fronte ai suoi vecchi tifosi. L'Everton ci prova con Calvert-Lewin ma la palla finisce alta, al 30' è proprio il centravanti delle Toffees a firmare il pareggio: calcio d'angolo battuto sul secondo palo, Vicraio non la tocca, sponda di testa e Calver-Lewin deve solo appoggiarla in porta. Passano dieci minuti e ci pensa ancora Richarlison con un gol bellissimo di destro a giro da fuori area imprendibile per Pickford. Il Tottenham sfiora più volte il doppio vantaggio, poi arriva la beffa al 94' su calcio di punizione crossato dentro Romero si dimentica che deve difendere e di testa appoggia per l'avversario Branthwaite che fa 2-2. Torna a vincere il Brighton che fa 4-1 contro il Crystal Palace, la squadra di De Zerbi ci mette 30 minuti per chiudere i conti: Dunk apre le marcature al 3', poi in due minuti la difesa del Palace va in bambola e al 33' e 34' prima Hishelwood e poi Buonanotte fanno 3-0. Nella ripresa Mateta accorcia le distanze, ma all'85' Joao Pedro cala il poker.

Otto, esattamente, otto gol tra Newcastle e Luton Town che finisce 4-4. A St. James' Longstaff fa 1-0, un quarto d'ora più tardi punizione di Barkley che va in mezzo, sponda e Osho pareggia i conti. Passano due minuti e Gordon fugge sulla sinistra, si fa praticamente mezzo campo e poi tira in porta, parato, ma sulla respinta c'è Longstaff che fa 2-1. A testa alta arriva il nuovo pari Luton, con Barkley che allarga sulla sinistra per Doughty che va al tiro, Dubravka repinge ma proprio Barkley aveva seguito bene la manovra e fa 2-2 di tap-in. Nel secondo tempo il Luton la ribalta pure: minuto 59 Ogbene fugge viene atterrato in area, rigore e trasformazione di Morris, poi dopo tre minuti assist di Barkley per Adebayo fa 2-4 facendo sognare il Luton. Gli ospiti pensano d'averla vinta, ma in 4 minuti vengono bruscamente riportati sulla terra prima da Trippier e poi da Barnes che trova l'angolino basso di sinistro da fuori area. Murphy si mangia il 5-4 e dunque finisce in parità una delle partite più belle dell'anno in Premier.

Il Burnely porta via un punto contro il Fulham, finisce 2-2 a Turf Moor. Ospiti che volano sul doppio vantaggio nel primo tempo graie a Palhinha e Carvalho, ma nella ripresa la doppietta di Datro Fofana al 71' e al 91' permette a Vincent Kompany di mettersi in saccoccia un punticino. No game a Bamall Lane, Sheffield 0-5 Aston Villa. Dominio assouto della squadra di Unai Emery che alla mezz'ora ne ha già fatti quattro: McGinn 12', Watkins 16', Bailley 20' e Tielemans al 30'. Lo spartito non cambia nel secondo tempo con Moreno che al 47' segna il gol della manita e poi gli ospiti controllano senza infierire fino alla fine. Arrivando a domenica, secondo successo consecutivo per lo United che batte 3-0 il West Ham. L'ex Atalanta Rasmus Hojlund segna al 23', poi in apertura di ripresa Garnacho fa 2-0, il West Ham si scopre per cercare di rientrare in partita e allora ancora Garnacho chiude i conti all'84'. Succede tutto nel primo tempo tra Bournemouth e Nottingham Forest 1-1: dopo 5' Kluivert porta avanti i padroni di casa, ma Hudson-Odoi pareggia prima della pausa, nel secondo tempo qualche occasione per parte ma senza mai trovare la rete.

Male, malissimo il Chelsea che perde 2-4 contro il Wolverhampton. Nkunku salta il portiere ma non segna al 4', Cole Palmer fa 1-0 dopo 19', ma tempo un paio di giri di orologio e Cunha fa pari sfruttando una deviazione che ha mandato fuori causa il portiere dei Blues, prima della pausa vantaggio Wolves con Neto che crossa basso e forte in mezzo e Disasi batte sfortunatamente Petrovic. Nella ripresa Sterling si mangia il pari, invece Cunha non perdona e fa 1-3 prima e poi su rigore (da lui procurato) fa pure il quarto, la rete di Thiago Silva di testa da angolo rende meno amaro il passivo. Il grande risultato di giornata arriva dall'Emirates dove l'Arsenal ha battuto 3-1 il Liverpool. Prima marcatura del match di Bukayo Saka che mette dentro dopo che Havertz si era mangiato il gol tirando addosso ad Alisson. L'1-1 arriva grazie a una dormita colossale di Saliba che si fa prendere il pallone da Luis Diaz e poi Gabriel la spinge nella sua porta nel tentativo disperato sulla riga. Il Liverpool ha un paio di occasioni nella ripresa con Diaz, ma passano i Gunners con Martinelli perché Alisson sbaglia completamente il tempo dell'uscita e il brasiliano si ritrova la porta vuota. A due dalla fine arriva anche il rosso per doppia ammonizione per Konatè, poi Trossard fa tutto da solo da centrocampo e la mette sotto le gambe di Alisson.

Classifica

1 Liverpool 51

2 Arsenal 49

3 Manchester City 46**

4 Aston Villa 46

5 Tottenham 44

6 Manchester United 38

7 West Ham 36

8 Brighton & Hove Albion 35

9 Newcastle 33

10 Wolverhampton 32

11 Chelsea 31

12 Bournemouth 27*

13 Fulham 26

14 Crystal Palace 24

15 Brentford 22*

16 Nottingham Forest 21

17 Luton Town 20*

18 Everton (-10) 19

19 Burnley 13

20 Sheffield United 10

* una partita in meno / ** due partite in meno