Premier League, quinta giornata: spettacolo City-Arsenal, ok Liverpool e Chelsea

Milano, 23 settembre 2024 - Quinto turno di Premier League che si è chiuso con lo scontro al vertice tra Manchester City e Arsenal. Citizens e Gunners hanno dato vita a una gara spettacolare chiusa con un pareggio grazie al gol di Stones in pieno recupero. Per la squadra di Arteta da segnalare anche il primo, e bellissimo, gol di Riccardo Calafiori che, al 22', ha pareggiato la rete iniziale del solito Haaland (per lui 100 gol in Premier in 105 partite giocate). I tre punti se li prendono il Liverpool, che ha vinto contro il Bournemouth, il Tottenham, che ha battuto il Brentford, e il Chelsea che nell'anticipo di sabato ne ha fatti tre al West Ham. Un solo punto per lo United che pareggia in casa del Crystal Palace. Ripercorriamo tutte le sfide del weekend.

Tutti i match della 5°a giornata

Si parte da sabato con il Chelsea che domina la sfida contro il West Ham e vince 0-3. Al quarto minuto arriva la prima rete: Sanchez salva su Kudus e la ripartenza porta al gol dei Blues: assist di Sancho e 1-0 di Nicolas Jackson, con il portiere Areola non proprio perfetto. Al 18' ancora Chelsea: nessuno pressa i centrocampisti dei Blues ed ecco il filtrante per Jackson, che sigla il 2-0 con un tocco d'esterno. Difensivamente il West Ham è un disastro per la disperazione di Lopetegui. Il tecnico toglie Rodriguez al 37' che, infuriato, non da la mano al suo allenatore. Nella ripresa arriva subito il terzo gol: Jackson serve Palmer ed è 3-0. Maresca vince le prime tre trasferte di Premier, mentre per il West Ham è crisi. Successo, con lo stesso risultato, anche per il Liverpool contro il Bournemouth. La formazione di Slot ci mette 11 minuti a chiudere la pratica Cherries: tra il 26' e il 29', infatti, c'è la doppietta di Luis Diaz. Al 37' il tris porta la firma di Darvin Nunez: assist di Salah e l'uruguaiano col sinistro trova il palo lontano e la mette dentro. Il sabato è all'insegna delle tre reti, perché anche il Tottenham vince 3-1 contro il Brentford. Pronti, via e l'assist di Lewis-Potter viene tramutato nell'1-0 dalle Bees con Mbeumo. La reazione arriva subito e all'8', infatti, Solanke pareggia i conti, mentre al 28' Son veste i panni dell'assistman per Johnson che ribalta la partita. Nella ripresa pressione degli ospiti che però, a cinque dalla fine, subiscono il colpo del ko firmato Maddison. Stesso risultato, 3-1, anche in Aston Villa contro Wolverhampton e in Fulham Newcastle. Partendo dai Villans, l'avvio è ospite con Cunha che segna lo 0-1 al 25'. La situazione cambia solo a quindici dalla fine: Watkins pareggia i conti su assist di Rogers. All'88', ecco il 2-1 di Konsa, mentre al 94' chiude i conti il solito Duran. A Craven Cottage cade il Newcastle che subisce il primo gol dopo soli 5 minuti: con Jimenez, servito da Adama Traoré, poi Smith-Rowe raddoppia al 22'. La ripresa si apre subito con la rete al primo minuto di Barnes, ma al 92' Nelson segna il definitivo tris che manda in archivio la sfida. Prima sconfitta dell'anno per il Newcastle. In chiusura ci sono tre pareggi: lo 0-0 tra Palace e Manchester United, dove c'è da segnalare il palo di Garnacho al 27' e il doppio intervento di Onana su Eze. Poi i due 1-1 di Leicester contro Everton (reti di Ndiaye per le Toffees e Mavididi su assist di Young) e di Southampton contro Ipswich Town con i gol di DIbling e poi il pareggio di Morsy addirittura al 94'. Nelle ultime due partite di domenica altri due risultati identici. Si parte da Brighton & Hove Albion contro Nottingham Forest. Sblocca la partita il rigore di Wood al 13', ma prima della pausa Hinshelwood pareggia per i Seagulls che hanno anche la forza di passare avanti con Welbeck al 45'. Dopo il tremendouno-due il Nottinham si ricompone e pareggia con Sosa al 70', poi resiste in 10 contro 11 negli ultimi minuti a causa dell'espulsione di Gibbs-White. L'ultimo match di giornata, il più atteso, è la sfida tra City e Arsenal. Al nono minuto Savinho trova un’imbucata perfetta per la corsa di Haaland che sigla il gol numero 100 nella sua avventura in Premier in sole 105 partite. I padroni di casa perdono Rodri per infortunio e la partita cambia. Al 22’ i Gunners sviluppano sulla sinistra, con Martinelli che apparecchia per l’arcobaleno a girare con l’interno mancino di Riccardo Calafiori, che segna la sua prima rete in Premier League. La squadra di Arteta la ribalta al 46' ancora da corner, questa volta ci pensa la testa di Gabriel. A pochi secondi dal duplice fischio arriva l’episodio che cambia nuovamente il match, con Trossard che, già ammonito, calcia lontano il pallone e riceve il secondo cartellino giallo, una sciocchezza che lascia in 10 i suoi. Nel secondo tempo è dominio City che le prova tutte (33 tiri totali) e alla fine trova il pari all'ultimo secondo con Stones dopo un batti e ribatti in area di rigore al 98'.