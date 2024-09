Premier League, terza giornata: il Liverpool strapazza lo United, pari Arsenal, ok City

Milano, 2 settembre 2024 - Ci pensa sempre Erling Braut Haaland. Il norvegese mette a segno la prima tripletta stagionale nella sfida contro il West Ham e il Manchester City si prende la vetta solitaria della Premier. Nella terza giornata, l'Arsenal pareggia contro il Brighton e perde i primi punti in ottica titolo, stesso risultato per il Chelsea che non va oltre l'1-1 contro il Crystal Palace. Sandro Tonali torna in campo dopo la squalifica e tutto St. James' Park lo accoglie con una ovazione e uno speciale striscione in curva che da il bentornato al "miedfield Maestro", ovvero il maestro del centrocampo. Ripercorriamo i risultati della terza giornata di Premier League, l'ultima prima della sosta per le nazionali.

Tutti i risultati della terza giornata

Terzo turno di Premier che si divide tra sabato 31 agosto e domenica 1 settembre. Partendo da sabato, il Manchester City di Guardiola vince in casa del West Ham 1-3. i Citizen sono già avanti al 10’, quando Bernardo Silva è bravo a strappare palla a Paqueta a centrocampo e a servire a Haaland l’assist per l’ 1-0. Poi De Bruyne colpisce un palo, ma sul capovolgimento di fronte Bowen mette dentro un pallone che viene deviato in porta da Ruben Dias per l'1-1. Il City incassa il colpo e ricomincia a premere con insistenza, riportandosi avanti 2-1 al 30’: Rico Lewis innesca Haaland che delizia tutti con un pregevole mancino a giro. La squadra di Lopetegui cresce nel secondo tempo e prova a pareggiare nuovamente con Soucek senza riusciric. A chiudere il match ci pensa allora di nuovo Haaland all’84’. Passo falso per l'Arsenal che pareggia 1-1 contro il Brighton. Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 38': Saka controlla e lancia Havertz, che si inserisce e solo davanti a Verbruggen trova l'1-0 con un morbido pallonetto. Poi succede un episodio davvero singolare: Rice rimedia un calcione da dietro a gioco fermo da Veltman che viene solo ammonito, mentre l'inglese rimedia il rosso reo di aver perso tempo allontanando il pallone prima del calcio di punizione e, dunque, secondo giallo per lui. i Seagulls sfruttano subito l'episodio: al 58', Joao Pedro è il più veloce a fiondarsi sulla parata di Raya. Nelle altre gare di giornata il Leicester cade in casa 1-2 contro l'Aston Villa. Decisive le marcature di Amadou Onana nel primo tempo e Jhon Duran nel secondo, prova a riaprire la partita al 73' Facundo Buonanotte, ma l'Aston Villa controlla la gara e porta a casa i tre punti. Successo esterno anche per il Bournemouth contro l'Everton che si fa rimontare due gol in quattro minuti. Al 50', Keane porta in vantaggio i padroni di casa su assist di Calvert-Lewin, che 7 minuti dopo firma il 2-0. La partita sembra finita, ma gli ultimi cinque minuti più recupero sono il preludio per qualcosa di incredibile. Semenyo accorcia le distanze al minuto 87, poi Cook pareggia ad inizio recupero. Pickford deve addirittura superarsi poco dopo il 2-2 per evitare una clamorosa rimonta nel recupero. Il 3-2 arriva comunque al 96', con Sinisterra che riceve l'assist di Kluivert e regala ai suoi la prima vittoria in questo campionato. il Brentford vince 3-1 contro il Southampton con Mbuemo che firma una doppietta tra il 43' e il 65', mentre al tris ci pensa Wissa. Per gli ospiti il gol della bandiera al minuto 95 lo firma Sugawara. Chiudono il sabato due pareggi per 1-1 quello tra Ipswich Town e Fulham, con i gol di Delap per i padroni di casa e Traoré per i Cottagers, e tra Nottingham Forest e Wolverhampton con le marcature di Wood e Bellgarde che risponde al vantaggio dei padroni di casa. Passando a domenica, altre tre partite: il Chelsea pareggia 1-1 contro il Crystal Palace. In avvio gli uomini di Maresca giocano bene e merita il gol. Il Chelsea lo trova poi al 25', con un letale contropiede. Madueke serve Palmer, che trova un pallone geniale per Jackson. Nella ripresa Fofana sfiora subito il bis, poi ecco il pari delle Eagles dopo un'azione insistita: Doucouré viene murato, Eze calcia da fuori e segna un eurogol per l'1-1 al 53'. Il Tottenham spinge contro il Newcastle ma non espugna un St. James' Park addobbato a festa per il ritorno in campo di Sandro Tonali dopo il caso calcioscommesse. Dopo dodici minuti il Tottenham esulta, ma c'è fuorigioco: annullata la rete di Romero. Al 37' Kelly pesca Barnes, che è da solo in area e fulmina Vicario. Nella ripresa Odobert sfiora subito il pari, che arriva in modo rocambolesco al 55': Pope smanaccia sul tiro degli Spurs, Johnson colpisce ed è Burn a correggere in gol. Al 78', però, la rete che fa esplodere St. James's Park: Joelinton apre per Murphy, a sua volta trova Isak che non sbaglia. In serata il posticipo vede la netta vittoria del Liverpool contro il Manchester United. Slot parte forte e Alexander-Arnold si vede annullare il possibile 1-0 per fuorigioco. A fine primo tempo, però, sale in cattedra Luis Diaz: tra il 35' e il 42', il colombiano trova la doppietta che regala il 2-0 agli ospiti. Fischi a Old Trafford per gli uomini di Ten Hag, che subiscono lo 0-3 a inizio ripresa dal solito Momo Salah: Szoboszlai recupera palla e serve Salah, che di sinistro buca Onana chiudendo i giochi.