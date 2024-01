PREMIER LEAGUE. Toney rientra e va subito in gol

Mancava dal campo da mesi e non segnava da duecentosessantasei giorni, a causa della lunga squalifica per le scommesse: Ivan Toney ieri è tornato a giocare e soprattutto a segnare subito. L’attaccante ci mette appena 19 minuti a tornare al gol con una bellissima punizione. Alla fine il suo Brentford batte 3-2 in casa il Nottingham Forest che, al 3’, si era portato in vantaggio con Danilo. Dopo il pari dell’uomo più atteso, i gol di Mee e Wood per il 2-2, quindi al 68’ Maupay ha fissato il risultato sul 3-2.

Nell’altra partita della Premier di ieri, Arsenal-Crystal Palace 5-0.

Oggi Sheffield-West Ham, Bournemouth-Liverpool, domani Brighton-Wolverhampton.

Classifica: Liverpool 45 punti; Arsenal, Aston Villa, Manchester City 43; Tottenham 40; West Ham 34; Manchester Utd 32; Brighton, Chelsea 31; Newcastle 29; Wolverhampton 28; Bournemouth 25; Fulham 24; Brentford 22; Crystal Palace 21; Nottingham Forest 20; Everton 17; Luton Town 16; Burnley 12; Sheffield Utd 9.