PREMIO GENTLEMAN. Doppia “torretta“ per Lautaro Martinez. Reijnders rivelazione

Una serata nel segno della tradizione e del fair play. Numerosi calciatori di spicco sono stati premiati durante la cerimonia della ventinovesima edizione del Premio Gentleman, andata in scena ieri sera alla scuola militare Teullie. Protagonista assoluto della serata è stato Lautaro Martinez insignito di due “torrette d’oro“. Il capitano dell’Inter e capocannoniere della Serie A si è aggiudicato il doppio riconoscimento “Gentleman Lega Serie A“ e “Gentleman F.C. Internazionale“. Tra i nerazzurri sono stati premiati anche Davide Frattesi come “Rivelazione F.C. Internazionale“ e Marcus Thuram per il “Miglior gol Inter 2023/24“. Sponda Milan sono due i calciatori premiati: Christian Pulisic come “Gentleman A.C Milan“ e Tijjani Reijnders come “Gentleman Rivelazione“. Un riconoscimento a testa anche per il difensore del Monza, Luca Caldirola e il terzino del Brescia, Lorenzo Dickmann. Tra i dirigenti, infine, sono stati premiati l’ad dell’Inter, Giuseppe Marotta (Gentleman AIPS) e l’ad del Monza, Adriano Galliani (Gentleman Coni Lombardia).

Alessandro Stella