PRIMA CATEGORIA. Giovanni Fenucci nuovo allenatore della SS Chiaravalle

Giovanni Fenucci è il nuovo allenatore della S.S.Chiaravalle (Prima Categoria, girone B). "Ringraziamo il mister per aver deciso di sposare la nostra causa in un momento difficile" il messaggio della società. Fenucci prende il posto di Raffaele Galdelli che era stato sollevato dall’incarico a fine ottobre. "Il difficile avvio di campionato ci porta a una decisione sofferta che non va però ad esentare società, dirigenza e giocatori dalle rispettive responsabilità per quanto fatto fino ad ora" il giudizio dato allora dalla dirigenza chiaravallese. Confermato dall’ennesima sconfitta patita nell’ultimo turno, casalinga, contro il Castelbellino, alla fine di una "buona prestazione, ma non nel risultato". Con il Chiaravalle che dopo sette partite chiude il gruppo del girone B con appena un punto assieme al Senigallia. Sei le sconfitte e un solo pareggio in questo scorcio iniziale di campionato per la formazione chiaravallese conquistato a fine settembre sul campo della Labor.