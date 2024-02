Prima categoria. I galletti del Serricciolo in cerca di vittoria. Oggi la sfida con l’Unione Tempio Chiazzano

Dopo tre sconfitte consecutive

il Serricciolo è pronto a riprendere quanto prima la propria marcia verso la salvezza. Nella 22esima giornata del campionato di Prima Categoria, la settima del girone dei ritorno, i galletti ospiteranno sull’Arcinaso oggi pomeriggio alle 15 l’Unione Tempio Chiazzano, formazione che ha bisogno di punti preziosi per risalire dai bassifondi della classifica. I pistoiesi occupano, infatti, la penultima posizione e, ancor più dei gialloblù, devono fare i conti con una situazione preoccupante. Con sole due vittorie all’attivo, 6 pareggi e 13 ko che finora hanno fruttato 12 punti si presenteranno in Lunigiana con la voglia di dare una scossa alla propria stagione. Non saranno da meno le motivazioni che animeranno i ragazzi di Borghetti, reduci dalla sconfitta rimediata contro il Forte dei Marmi, ma anche fortemente determinati a voltare pagina e a ripetere il successo ottenuto all’andata. "Purtroppo il periodo negativo continua a perseguitarci - afferma il ds Ruffini – e il morale non è al massimo, ma sono sicuro che tutti insieme potremo tornare a fare dei punti. Oggi arriverà un Tempio Chiazzano quasi all’ultima spiaggia per cui sarà una battaglia aperta a qualsiasi risultato. Inutile dire che servirà massima concentrazione, specialmente nella ripresa dove ultimamente abbiamo avuto parecchi problemi. Vedremo cosa accadrà. Quello che è certo è che il mister ed i ragazzi conoscono l’importanza dell’incontro". Ancora assenti Tazzini, Giannantoni ed Antinori.

Ilaria Gallione