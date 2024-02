Prima categoria. Il ’Sassoferrato Genga’ torna a guardare tutti dall’alto. Mister Ricci: "Sognare si può»

Una sola sconfitta stagionale in campionato (alla seconda di andata in casa contro la Filottranese), seconda miglior difesa assieme al Montemarciano con 16 gol subiti (dietro solo all’Olimpia Marzocca) e da sabato capolista solitaria del girone B di Prima Categoria. Il Sassoferrato Genga è tornato a guardare tutti dall’alto dopo 18 giornate, come aveva fatto alla fine del girone di andata. Fondamentale la vittoria interna nell’ultimo turno contro il Borghetto, reti di Passeri e Piermattei sfruttando anche le sconfitte di Castelleonese e Filottranese. "Quella di sabato è stata una vittoria importante contro un Borghetto reduce da 7 risultati utili di fila, una formazione esperta - racconta Simone Ricci, allenatore del Sassoferrato Genga - E’ un campionato competitivo, tante squadre che potrebbero vincerlo. Come favorita numero uno, metto la Filottranese, ma attenzione anche a Montemarciano, Real Cameranese, Olimpia Marzocca, Castelleonese, Borgo Minonna". Quest’ultima sarà il prossimo avversario del Sassoferrato Genga. "Una formazione che quest’anno ha inserito in rosa molta qualità, con giocatori di categoria superiore. Abbiamo cercato di aggiustare un po’ il budget, inserendo vari giovani del posto". I risultati non mancano per un Ricci, 36 anni, enfant du pays, che aveva già ottenuto due promozioni, dalla Prima Categoria all’Eccellenzae ora punterà al tris vincente.