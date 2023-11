Prima categoria, nel girone c la passatempese NON PUO’ FALLIRE LO SCONTRO SALVEZZA CONTRO LA URBIS SALVIA. Pietralacroce-Montemarciano è il big match: chi vince vede la Filottranese

La sfida più interessante del girone B di Prima Categoria si giocherà oggi al Paolinelli. Si sfidano Pietralacroce e Montemarciano, terza contro seconda, sul podio di un raggruppamento che vede in vetta da sola la Filottranese che scenderà in campo solo domani contro la Falconarese. In trasferta la Real Cameranese (a Santa Maria Nuova) e la Sampaolese (a Marzocca). Nel girone C la Passatempese non può fallire in casa contro l’Urbis Salvia. PRIMA CATEGORIA, 7^ giornata (ore 14:30). Girone B. Oggi: Borghetto-Staffolo, Castelleonese-Borgo Minonna, Chiaravalle-Castelbellino (ore 15), Labor-Real Cameranese, Olimpia Marzocca-Sampaolese, Pietralacroce-Montemarciano, Senigallia Calcio-Sassoferrato Genga (ore 15). Domani: Falconarese-Filottranese (al Giuliani di Torrette). Classifica: Filottranese 14; Montemarciano 13; Sampaolese, Real Cameranese e Pietralacroce 12; Castelbellino 11; Sassoferrato Genga e Olimpia Marzocca 9; Labor 8; Staffolo e Castelleonese 7; Borgo Minonna e Borghetto 6; Falconarese 2; Senigallia Calcio e Chiaravalle 1. Girone C. Oggi: Folgore Castelraimondo-Camerino, Montecassiano-Cingolana San Francesco, Montecosaro-S.Claudio, Passatempese-Urbis Salvia, Pinturetta Falcor-Vigor Montecosaro (ore 15), Portorecanati-Elite Tolentino, Settempeda-Esanatoglia. Classifica: Vigor Montecosaro 13; Portorecanati 12; Settempeda 11; San Claudio 10; Camerino 9; Elite Tolentino e Montecosaro 8; Cingolana San Francesco, Montecassiano, Caldarola e Pinturetta 7; Urbis Salvia ed Esanatoglia 6; Castelraimondo e Passatempese 5; Montemilone Pollenza 4.