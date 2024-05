Prima categoria: playout, retrocesse senigallia e chiaravalle. Alla fine sorridono Labor e Staffolo

Anche nei playout del girone B di Prima Categoria sorridono le squadre che giocano in casa. Festeggiano la salvezza Labor e Staffolo, retrocedono in Seconda Categoria Senigallia e Chiaravalle. La Labor vince 2-1 in pieno recupero, in inferiorità numerica e in rimonta sul Senigallia grazie alle reti nella ripresa di Belelli e Ortolani vanificando così il vantaggio realizzato nel primo tempo su rigore da Bodlli. Festa in campo e in tribuna a Santa Maria Nuova (quasi quattrocento spettatori) dove non sono mancati striscioni polemici nei confronti di Sassoferrato Genga e Sampaolese in riferimento al match dell’ultima giornata di campionato della stagione regolare dove il Sassoferrato Genga, poi promosso in Promozione, in vantaggio per 3-0 subiva in un discusso finale quattro gol perdendo per 3-4. Sampaolese salva e Labor costretta a disputare i playout vinti poi ieri. Vittoria anche per lo Staffolo 3-2 sul Chiaravalle in una partita con la tensione e il nervosismo alle stelle con tanto di intervento alla fine delle forze dell’ordine. Non basta al Chiaravalle - che finisce la partita addirittura in otto - la doppietta di Papili. Il gol su rigore di Massei, poi un’autorete e il guizzo finale di Giorgetti fanno gioire lo Staffolo che rimane in Prima.