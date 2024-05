Prima categoria: Sarà la finale playoff. Ok Real Cameranese e Montemarciano

Sarà Real Cameranese-Montemarciano la finale playoff del girone B di Prima Categoria. Alla Real Cameranese basta il pareggio (2-2) alla fine dei tempi supplementari per continuare la corsa alla Promozione in virtù della miglior classifica alla fine della stagione regolare. La Real scappa in vantaggio con Defendi. Il pareggio nel finale di primo tempo di Ghetti più lesto a riprendere la respinta del portiere di casa sul rigore calciato da Giudici. Nella ripresa Real di nuovo in vantaggio con Casaccia, ma non è finita perché in pieno recupero arriva il pari di Sebastianelli. Il risultato di 2-2 però non cambierà nei supplementari. Nell’altra sfida playoff anche il Montemarciano sfrutta il fattore campo vincendo però nei tempi regolamentari la sfida contro la Filottranese (2-0). I gol per i padroni di casa arrivano nella ripresa. Il vantaggio del Montemarciano al 4’ porta la firma di Pellonara che anticipa tutti sfruttando alla perfezione un cross dalla sinistra. Il raddoppio di Moschini al 36’ che scatta sul filo del fuorigioco e con un preciso rasoterra sigla il definitivo 2-0.