Primavera 1. Chivu da capolista in casa col Monza. I rossoneri di Abate di scena a Genova

Il Milan Primavera torna in campo questa mattina a Genova alle ore 11: aggiudicarsi la sfida col Grifone sarà fondamentale per reagire prontamente al pareggio incassato in rimonta contro il Sassuolo dopo un 3-0 rassicurante seguito da un blackout collettivo a dieci minuti dal termine. Ottenere i tre punti nella partita con i liguri, attualmente a quota 28 punti in classifica, sarebbe importante per affrontare con lo spirito giusto la prossima settimana che vedrà i rossoneri non solo impegnati nella stracittadina contro l’Inter capolista, ma anche negli ottavi di finale di Youth League contro il Braga: "Prima dovremo pensare al Genoa, poi al derby. I sorteggi? Tutte le squadre a questo punto sono di altissimo livello. Dobbiamo cercare di prepararne una per volta: con il Braga venderemo cara la pelle con una bella cornice di pubblico", le parole del tecnico Abate.

Alle ore 13, invece, tocca ai nerazzurri aprire le porte del Konami Development Youth Centre al Monza, quindicesimo in classifica ma in serie positiva da 4 partite, mandando in scena un atteso derby lombardo: la prima della classe è reduce dal successo in casa dell’Empoli e veleggia a quota 44 punti in classifica, seguita dalla coppia formata da Torino e Roma ferma a 37 punti.

Ilaria Checchi