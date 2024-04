Primavera 1. Colpo dei brianzoli, Milan ko. La Dea vince ed è terza

Vittoria importante per l’Atalanta Under 19 nella trentunesima giornata della regular season del campionato Primavera 1, in casa della Lazio. I bergamaschi battono 3-1 la Lazio a domicilio e scavalcano gli avversari diretti al terzo posto in classifica, facendo anche un favore alla capolista Inter che ora ha otto punti da poter gestire per andare direttamente in semifinale (oggi andrebbero i ragazzi di Chivu e la Roma). La Dea va avanti al 27’ con Riccio e raddoppia in chiusura di primo tempo con l’implacabile Vlahovic. Manzoni firma il tris già in apertura di ripresa e i biancocelesti rispondono soltanto con Kone nei minuti conclusivi della partita.

Pomeriggio importante, quello di ieri, anche per il Monza. I brianzoli subiscono l’1-0 al “Puma House of Football“ contro il Milan, reduce dalla finale di Youth League persa contro l’Olympiakos, ma rimontano la rete siglata da Liberali nel primo tempo grazie ai guizzi vincenti di Marras e Antunovic. Con questi tre punti i biancorossi si allontanano dall’ultima posizione in classifica, occupata dal Frosinone e quindi dalla possibile retrocessione in Primavera 2. Per contro la squadra di Abate (nella foto), che deve ancora recuperare una partita mercoledì 1° maggio alle 15 contro il Bologna, resta settimo e quindi fuori dalla zona playoff. Il Torino, sesto, è attualmente a +2 ma può prendere margine qualora domani dovesse fare punti nel derby in casa della Juventus.

Nel prossimo turno l’Inter tornerà a giocare già sabato tra le proprie mura contro il Verona (ore 13). Due ore prima la sfida salvezza tra Monza e Frosinone, grande opportunità per i padroni di casa per allontanarsi definitivamente dalla parte bassa della graduatoria. L’Atalanta sarà invece in campo domenica alle 15 a Bologna, contro la penultima in classifica, mentre il Milan giocherà lunedì alle 15.30 nella tana dei campioni d’Italia in carica del Lecce.

Mattia Todisco