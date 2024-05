Primavera 1. Il Diavolo recupera la gara col Bologna

Il Milan di Abate torna in campo oggi, alle 15, in trasferta contro il Bologna, per recuperare il turno slittato causa finale di Youth League. Dopo il ko con l’Olympiacos, i rossoneri hanno perso anche col Monza: -2 dal primo piazzamento playoff disponibile, occupato a braccetto da Torino e Sassuolo che hanno una gara in più. Un successo farebbe balzare il Diavolo in piena zona post season. L’Inter, prima in classifica, giocherà sabato col Verona. L.M.