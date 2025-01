Ravaglia in porta, poi tanti rebus. Castro acciaccato, tocca a Dallinga

Turn over indispensabile, dato che il Bologna torna in campo tre giorni dopo la sfida con l’Inter e a martedì ci sarà il penultimo turno di Champions con il Borussia Dortmund.

"Mi preoccupa la gestione delle energie", ha detto Vincenzo Italiano alla vigilia della sfida con il Monza.

E allora, buona parte dei giocatori che hanno giocato due gare almeno tra Roma e Inter partiranno dalla panchina. Non dovrebbero mancare le eccezioni: ovvero Beukema e Freuler, che in caso di bisogno potrebbero rimanere a riposo in Coppa, come già è accaduto allo svizzero a Lisbona, contro il Benfica, ma salvo sorprese oggi saranno chiamati a tirare il gruppo in una sfida fondamentale per la rincorsa all’Europa.

Il turn over dovrebbe riguardare Holm, Ndoye e Odgaard, ovvero un uomo per reparto, dato che il danese, trequartista, è ritenuto centrocampista e uomo capace di legare centrocampo e attacco.

Ma i cambi sono destinati a salire, se si considera l’ultima sfida di San Siro: perché Miranda dovrebbe tornare a sinistra al posto di Lykogiannis, dietro rientra Lucumi, che ha scontato la squalifica e troverà spazio al posto di Casale.

Rivoluzione in vista in mediana. Ferguson, come con la Roma, punta a ritrovare la titolarità: da capire se da trequartista, al posto di Odgaard, o in mediana, al fianco di Freuler e in questo caso Fabbian potrebbe giocarsi una nuova chance dal primo minuto alle spalle della punta e al fianco di Orsolini, a destra, e Dominguez, che dovrebbe sostituire Ndoye.

Ballottaggio davanti: Dallinga o Castro, ma il primo è favorito, dopo aver segnato il secondo gol praticamente consecutivo con la Roma, dando continuità alla rete trovata a Torino (con il Verona era entrato all’ultimo minuto). E’ favorito anche perché Castro ha terminato affaticato il match di San Siro, anche se l’argentino si è dichiarato disponibile e spera in una maglia last minute. L’avrà Dominguez, al top nell’ultimo mese. L’altro dubbio riguarda la fascia destra di difesa: Holm ha terminato con un acciacco muscolare il match di San Siro.

Se con il Monza si trattasse di sfida da dentro o fuori, potrebbe giocare, allo stato dell’arte Italiano preferisce non rischiarlo: spazio per De Silvestri, subentrato a San Siro, o per Posch. Molto dipenderà dalla condizione psicologica dell’austriaco, che ha richieste di mercato. Proprio come Erlic, che avrebbe potuto giocare con l’Inter ma è finito in panchina.

A prescindere, Italiano si fida della rosa e potrebbe cambiare otto undicesimi rispetto a San Siro: perché Ravaglia sarà titolare al posto di Skorupski.