Primavera 1. Milan-Roma alle 11. Chivu sfida il Toro

Questa mattina, con calcio d’inizio alle ore 11, il Milan Primavera apre le porte del Puma House of Football alla Roma seconda in classifica a braccetto con il Torino: per i rossoneri sarà un banco di prova importante dopo la sconfitta di misura maturata in casa dell’Atalanta. Alle ore 13, invece, tocca alla capolista Inter scendere in campo nel big match contro i granata di Scurto: i nerazzurri sono a quattro lunghezze di vantaggio dai diretti avversari e una vittoria gli permetterebbe di consolidare la vetta solitaria.

I.C.