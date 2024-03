Primavera. L’Under 19 di Chivu aspetta il Lecce. La vittoria manca da oltre un mese

Dopo la sosta per le Nazionali la Primavera nerazzurra torna in campo per consolidare la vetta in classifica: questa mattina, alle ore 10:45, la prima della classe apre le porte del "KONAMI Youth Development Centre" di Milano al Lecce campione d’Italia in carica, con l’obiettivo di ritrovare un successo che manca da più di un mese, ovvero dal 2-1 casalingo contro il Monza. Da quel 17 febbraio, infatti, l’Inter ha pareggiato nella stracittadina contro i rossoneri di Abate, in casa del Genoa, nel derby d’Italia e, infine, nella sfida tra le mura amiche contro la Roma: il segno X in schedina, dunque, permane da troppo tempo e ora la capolista vanta solo quattro lunghezze di vantaggio sui giallorossi e cinque dall’Atalanta e, a otto giornate dal termine della regular season, tutto può ancora succedere. L’1-1 al Tre Fontane di Roma (nerazzurri avanti grazie al gol firmato da Spinaccé, pareggio di casa siglato da Pagano pochi secondi prima dell’intervallo) ha lasciato l’amaro in bocca a Chivu, il quale ha recriminato per un gol negato a Berenbruch con la palla che sembrava aver varcato la linea di porta e per un sospetto calcio di rigore non assegnato: il tecnico può comunque contare ancora sul miglior attacco del campionato (54 gol) e la miglior difesa (22 le reti incassate).I.C.