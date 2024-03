Primo ribaltone a Legnano. Cambiano tecnico e dg

La vicinissima trasferta di domenica prossima del Legnano contro la Castellanzese avverrà con Gianluca Zattarin come allenatore, richiamato in panchina dal nuovo proprietario Enea Benedetto. Il cambio di proprietà, al posto dell’ex presidente Montanari, ha prodotto questo repentino mutamento alla guida tecnica dei lilla con il ritorno del tecnico padovano classe 1974 al posto di Andrea Liguori, sollevato dall’incarico al pari del suo vice Salvatore Bevo. Liguori aveva preso le redini della squadra agli inizi di febbraio dopo la sconfitta con il Desenzano. Ora, in questa tormentata stagione, ancora un ribaltone sulla panchina dei lilla per i quali è stato nominato anche un nuovo direttore generale nella persona di Stefano Pianicini. Il dirigente sportivo, un passato anche nei quadri della Pro Sesto, ha preso il posto nell’organigramma di Alessio Ferroni, per il quale così come per il direttore sportivo Vincenzo Minguzzi non sono state al momento fatte delle comunicazioni ufficiali.

"Ringrazio per l’opportunità il presidente Benedetto - ha dichiarato il neo dg dei lilla - a cui mi legano anni di conoscenza, anche se non abbiamo avuto prima d’ora l’occasione di lavorare insieme. Cercherò di fare il meglio possibile per risollevare il Legnano da una situazione difficile". La società di via Palermo ha poi reso nota la decisione di rinviare a data da destinarsi la conferenza stampa di presentazione di Enea Benedetto, nuovo presidente del club. "Attualmente inibito - si legge nella nota ufficiale -, il massimo dirigente dei lilla non può rilasciare dichiarazioni ufficiali agli organi di stampa. La società ha chiesto nei giorni scorsi la deroga al dottor Gabriele Gravina, presidente della FIGC, senza però ricevere ancora la risposta. Da qui la scelta, per il bene del Legnano, di procrastinare il primo impegno ufficiale del nuovo presidente del club. Enea Benedetto ringrazia la collettività, le istituzioni e la città per l’accoglienza ricevuta, auspicando di poter gioire con i sostenitori lilla durante la prossima partita di campionato".

Nella confinante Castellanza, dove al Provasi i neroverdi sono allenati da Fiorenzo Roncari, ex di turno. Saranno in palio punti preziosissimi. Inutile dire della preoccupazione e delle voci in città per una piazza storica come Legnano che giovedì prossimo giocherà nell’anticipo prepasquale l’ultima gara interna della stagione regolare allo stadio Giovanni Mari, prima di lasciare spazio ai cavalli in vista del Palio. La società è in attesa di sapere dove si andrà a giocare, ha più che mai bisogno del suo dodicesimo uomo e forse anche di coloro che ne hanno seguito distrattamente le vicende, salvo mormorarne nei bar e nelle piazze.