Pro Patria all’assalto: "Saremo aggressivi"

La Pro Patria prova a lasciarsi alle spalle le due battute d’arresto di fila, cercando di tornare alla vittoria al Carlo Speroni contro il Legnago Salus. I biancoblù di Riccardo Colombo si vogliono regalare una Pasqua serena, riprendendo a muovere la classifica nel girone A di C. Alla vigilia dello scontro odierno in conferenza stampa il tecnico dei tigrotti parla chiaro riguardo ai compiti che spettano ai propri giocatori: "Penso che il Legnago sia sicuramente la sorpresa della stagione: non ha ancora perso in questo 2024. È una squadra che sta esaltando giocatori che non avevano tante presenze in questa categoria: merito dell’allenatore certamente, merito del lavoro perché sono anche loro una società seria e meritano questi riconoscimenti. Non è una partita facile, però noi dobbiamo dimostrare di non essere quelli di Fiorenzuola".

"Dobbiamo - prosegue l’allenatore della formazione bustocca - entrare in campo con uno spirito divers. Non accetterò nessun comportamento inferiore a quello che abbiamo sempre tenuto finora. Abbiamo abbassato un po’ la guardia e non ci deve capitare più da qui alla fine". La Pro Patria dovrà stare attenta all’aggressività degli avversari: "Tra i loro punti di forza c’è quello di saper andare a prendere l’avversario in avanti, credono in quello che fanno e hanno obiettivi specifici. Si vede che giocano sempre la palla avanti perché hanno qualità: hanno trovato alcuni giocatori che fanno benissimo come Rocco. Corrono bene: subiscono poche ripartenze e ne fanno tante. Dovremo perciò essere molto attenti e le marcature preventive saranno determinati. Anche i duelli faranno la differenza: quanta voglia e cattiveria avremo nel saperli vincere, saranno fondamentali per portare a casa il risultato. Anche i loro difensori non hanno paura nel proiettarsi in avanti, giocando con il campo aperto dietro: sono riusciti ad andare prendere a tutto campo, uomo contro uomo, una squadra forte come il Vicenza. Questa è una grossa qualità, quindi mi aspetto che facciano una gara identica con noi, venendo a prenderci a tutto campo. È importante riuscire a reggere il primo urto per creare gli spazi, altrimenti saremo chiusi nella nostra metà campo e faremo una partita più di sacrificio".

PRO PATRIA (3-4-2-1): Rovida; Minelli, Saporetti, Moretti; Somma, Bertoni, Marano, Ndrecka; Stanzani, Curatolo; Castelli. All. Colombo.