Pro Patria, arriva la Pergo. Colombo: "Aggressivi come con la Triestina"

BUSTO ARSIZIO (Varese)

Dopo l’impresa con la Triestina, la Pro Patria punta a riconfermarsi oggi, in casa alle 16.15, contro la Pergolettese . "La vittoria con la Triestina – ha dichiarato in conferenza mister Colombo – è arrivata grazie alla miglior partita della mia gestione. Ci dobbiamo però portare questa prestazione nella sfida con la Pergolettese che è una squadra completamente diversa: ci dobbiamo calare perfettamente nel match, perché mentalmente è più facile andare a giocare a Trieste che in casa con la Pergolettese". Questione di atteggiamento: "Deve essere lo stesso, dobbiamo essere aggressivi come nelle ultime partite, decisi e determinati. E più cattivi, anche vicino all’area di rigore: stiamo facendo un percorso e la strada è quella giusta. Ho sempre fiducia nella squadra perché vedo come si allena: dobbiamo solo continuare a lavorare così". Luca Di Falco