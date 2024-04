Pro patria. Tigrotti, chance playoff: "Evitiamo rimpianti»

La Pro Patria si gioca al Breda contro la Pro Sesto una residua speranza di playoff. Il tecnico Riccardo Colombo vuole provarci. "Voglio vincere questa partita -il pensiero dell’allenatore - perché già abbiamo avuto qualche rimpianto durante la stagione e non voglio averne anche al termine di questa gara". Molto dipenderà pure dai risultati concomitanti, ma tanto vale fare il proprio dovere fino in fondo per poi non recriminare quando non è più possibile incidere: "Abbiamo comunque una grossa opportunità e non dobbiamo lasciare nulla di intentato". Out ancora Pitou.

Pro Patria (3-4-2-1): Rovida; Vaghi, Minelli, Moretti; Somma, Nicco, Ferri, Ndrecka; Stanzani, Curatolo; Parker. L.D.F.