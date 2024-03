Promozione Finalissima Pietralunghese-Cannara

Pietralunghese e Cannara a caccia della coppa. Finalissima della coppa di Promozione in programma oggi alle ore 15 allo stadio Barbetti di Gubbio. Scenario di lusso per l’ultimo atto della manifestazione che vale un posto in cima alla classifica dei ripescaggi nel caso in cui nessuna squadra dovesse retrocedere dalla serie D. Per la Pietralunghese sarebbe una storica prima volta. Il Cannara va a caccia di un bis, avendo già vinto la coppa di Promozione nella stagione 2016-2017 con lo storico double coppa-campionato. "Per noi – sottolinea il tecnico Gianpiero Ortolani – è un traguardo fondamentale a questo punto della stagione". Un Cannara protagonista di una rincorsa incredibile, dopo l’avvento di Ortolani in panchina, che potrebbe comunque non bastare per disputare i playoff. Dall’altra parte la Pietralunghese sogna di emulare proprio quanto fatto dai cannaresi nel 2017, visto il primo posto in campionato, nel girone A, a 4 giornate dalla fine. "Non corriamo troppo – avverte subito il tecnico Luca Pierotti, subentrato a sua volta a Tommaso Guazzolini – perché ci troviamo di fronte un avversario molto forte" Arbitra Bartolucci di Città di Castello,.