Promozione girone B. San Venanzo, è qui la festa?. Big match con il Foligno

"Sarà una grande festa di sport". Il countdown per il big match del girone B di Promozione di domenica prossima al Pambianco è iniziato. Il San Venanzo capolista ospita il Foligno che insegue a 4 punti. Spettatore interessato del match sarà lo Spoleto, di scena a San Giacomo, nel derby con la Ducato. Una domenica che può segnare uno snodo cruciale per il campionato. "In un solo caso – precisa subito il presidente del San Venanzo Giordano Servoli – se noi dovessimo vincere e lo Spoleto dovesse perdere. Andare a più 7 sul Foligno e più 9 sullo Spoleto a 4 giornate dalla fine sarebbe un bel vantaggio. Altrimenti non sarà una gara decisiva". Quello che è certo è che al Pambianco si registrerà il record di presenze. Sul Peglia una sfida così non vuole perdersela nessuno. Dai nonni ai nipotini, un intero paese sugli spalti, sognando quel ritorno nel campionato di Eccellenza che, al Pambianco, manca dal 2014 . E da Foligno si attende un bell’esodo, come accaduto sempre nelle ultime giornate, sebbene il fatto che l’Acf Foligno giochi in contemporanea, al Blasone, nel big match di giornata in serie D, potrebbe portare qualche presenza in meno. "A noi – continua il presidente del San Venanzo – fa solo piacere che venga gente da Foligno. Abbiamo ottimi rapporti con la dirigenza biancazzurra. Ho parlato personalmente con il vicepresidente Fabiani e il ds Angelini. Con noi ci sono Fattorini e Casciola che vivono a Foligno, tra i falchetti ci sono Agostini e Cavitolo, ragazzi straordinari che hanno vestito la nostra maglia. Sarà una gran bella giornata di sport. Di questo ne sono sicuro. Con la tribuna colorata di biancazzurro, i colori delle due squadre. Si fa calcio per vivere giornate come queste e noi non vediamo l’ora che siamo domenica".