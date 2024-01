Promozione, il fabriano cerreto a tre lunghezze dalla capolista. e nel weekend i cartai faranno visita al sant’orso. Le anconetane sgomitano per un posto al sole: per ora comandano i Portuali

Due squadre ‘anconetane’ nei primi due posti del girone A di Promozione. Portuali in vetta da soli (30 punti), dietro Fabriano Cerreto e S.Orso a quota 27. E proprio queste ultime due si sfideranno nel fine settimana, con i cartai che saliranno a Fano per cercare di vendicare la sconfitta dell’andata. I Portuali invece ospiteranno invece il Villa S.Martino con la possibilità di aumentare il vantaggio sulle più immediate inseguitrici. Nelle prime cinque in classifica anche il Marina (in serie positiva da cinque partite) e quel Moie Vallesina che sta facendo bene in campionato, ma che a febbraio sarà impegnato anche in Coppa Italia (in semifinale la formazione di Rossi se la vedrà contro il Valfoglia, unica formazione della nostra provincia ancora in lizza nella Coppa di Promozione). E poi subito dietro una Biagio Nazzaro che scalpita, vogliosa di non fallire quest’anno l’aggancio alla zona playoff. Nell’ultimo turno i rossoblu hanno espugnato il campo di un Barbara Monserra che staziona nel centro classifica. Nelle zone calde ci sono invece Osimo Stazione (appena un punto sopra la zona playout) e quella Castelfrettese particolarmente attiva nel mercato di dicembre per cercare di allontanarsi dalla parte destra della classifica. Nel girone B la Vigor Castelfidardo proprio nell’ultima giornata ha perso le ruote del Matelica che - complice il pari dei fidardensi - sotto l’Albero ha trovato il primo posto solitario. Ma è una Vigor - che dista due soli punti dalla vetta - battagliera che alla ripresa potrà sfruttare il fattore campo visto che al Gabbanelli arriverà il Casette Verdini. In casa anche il Matelica contro la Palmense. Per un girone di ritorno che dovrebbe essere emozionante quanto l’andata.