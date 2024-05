Promozione: oggi alle ore 16 a Bastia la finale playoff. Pontevecchio-Cannara. In palio l’Eccellenza

Sul treno che porta dritto in Eccellenza c’è solo un posto in prima classe. Chi sarà ad accomodarsi? Il Cannara o la Pontevecchio? Per scoprirlo appuntamento alle ore 16 a Bastia nella finalissima tra le due vincenti dei playoff che verrà trasmessa anche in diretta televisiva. Cannara senza gli squalificati Piantoni e Sapienza, con Raccichini a mezzo servizio. Nella Pontevecchio out Pero Nullo, uscito per un problema muscolare domenica scorsa contro la Pontevecchio, e Trequattrini, oltre al secondo portiere Bagnetti squalificato. Una finale con la F maiuscola a coronamento di un finale di stagione superlativo per entrambe le compagini. A partire dalla Pontevecchio di Lorenzo Caldarelli che ha saputo ridurre il gap dal secondo posto grazie agli ultimi 11 risultati utili di fila collezionati. Un cammino che ha permesso a D’Ambrosio e soci di giocarsi in casa la semifinale playoff contro la Nuova Alba, vinta di misura, grazie proprio al gol di D’Ambrosio, capocannoniere con i suoi 11 gol stagionali da centrocampista. A seguire, nella finale di domenica scorsa, il successo in rimonta, al cardiopalma, contro il Castel del Piano avanti 1-0 al 96’. Poi la magia di Mancinelli all’ultimo tuffo e la stoccata di Mariucci ai supplementari che hanno spianato alla Pontevecchio la strada verso la finale odierna.

Cammino ancora più incredibile quello del Cannara di Gianpiero Ortolani, subentrato a Mauro Rossi, sulla panchina rossoblù, dopo le prime 6 giornate con la squadra penultima nel girone B di Promozione con 4 punti. Sotto la gestione Ortolani 50 punti in 26 partite, con una striscia utile di 8 vittorie di fila che è valsa il quarto posto finale. In semifinale colpaccio a San Venanzo firmato da Facundo Ferrario e Della Vedova. Domenica scorsa la rimonta da urlo a Campitello con le reti di Franco Ferrario (doppietta) e Manuali per il 3-1 finale in favore dei rossoblù. A dirigere lo spareggio sarà Andrea Bartolucci di Città di Castello, coadiuvato dagli assistenti Mario Nika di Terni e Gabriele Conicella di Città di Castello. Chi vince vola in Eccellenza, chi perde sarà primo nella graduatoria dei ripescaggi.