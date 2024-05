Promozione, si fa sul serio. Big match al Del Conero

Promozione in campo in questo fine settimana per decidere le finaliste playoff e per emettere i verdetti salvezza. Sono ben sei le ’’nostre’’ formazioni a scendere in campo. Nel girone A è sfida tutta anconetana quella tra Portuali Ancona e Biagio Nazzaro Chiaravalle. Che si giocherà al Del Conero (e non al Giuliani di Torrette dove nel tardo pomeriggio di oggi, alle ore 18, saranno protagonisti invece gli Juniores dei Portuali nella prima sfida del triangolare nazionale contro il Venafro) per motivi di ordine pubblico visto che è atteso un buon afflusso di tifosi. Davanti ai Portuali - approdati per il terzo anno di fila agli spareggi promozione - una Biagio Nazzaro alla ricerca obbligatoria della vittoria vista la peggior classifica alla fine della stagione regolare e con tanta voglia di proseguire la corsa promozione dopo la rincorsa e la conquista di un posticino nei playoff. Nell’altra semifinale è un Moie Vallesina che può sfruttare il fattore campo e due risultati (vittoria o pareggio) nella sfida interna contro il S.Orso. La squadra di Rossi si presenta all’appuntamento al completo. Nel girone B giocherà in casa (seppur al Mancini e non al Gabbanelli per motivi di ordine pubblico) la Vigor Castelfidardo che ospita il Trodica. Mister Manisera non potrà contare su Bandanera infortunato, mentre il Trodica di Buratti - che sarà seguito a Castelfidardo da numerosi tifosi - non avrà De Martino squalificato. Dai playoff ai playout. In quest’ultimi saranno impegnati Castelfrettese e Osimo Stazione. I primi saliranno oggi al Benelli per affrontare il Vismara con l’obbligo di vittoria per via della peggiore classifica. Stessa sorte per l’Osimo Stazione di scena invece domani a Gabicce Mare contro il Gabicce Gradara e con l’obbligo di vittoria per restare nella categoria. PRIMA CATEGORIA. Oggi in campo anche il Sassoferrato Genga, a Lunano nella semifinale del titolo regionale a Lunano. Il programma di oggi. PROMOZIONE. Playoff (ore 16:30). Girone A. Moie Vallesina-S.Orso, Portuali Ancona-Biagio Nazzaro Chiaravalle (ore 15, al Del Conero). Girone B (ore 16:30): Vigor Castelfidardo-Trodica (al Mancini), Atletico Centobuchi-Corridonia. Playout (ore 16:30). Vismara-Castelfrettese (al Benelli di Pesaro). Domani: Gabicce Gradara-Osimo Stazione. PRIMA CATEGORIA. Semifinale titolo regionale. Lunano-Sassoferrato Genga (ore 15:30), Azzurra-Settempeda.