Promozione: tutti i verdetti. Castel del Piano-Pontevecchio, è finale playoff

La salvezza dell’Orvietana senza passare per i playout regala i primi verdetti in Promozione. La finale playoff del girone A vedrà infatti di fronte Castel del Piano e Pontevecchio. Vittoria di misura per la formazione ponteggiana che batte 1-0 la Nuova Alba con rete siglata da D’Ambrosi. Domenica prossima a Castel del Piano due risultati su tre per i rossoblù per approdare allo spareggio del 19 maggio per l’ultima promozione in Eccellenza.

Nel girone B di Promozione la finale playoff vedrà sfidarsi Campitello e Cannara. Blitz dei cannaresi che espugnano San Venanzo con un 2-0 firmato Facundo Ferrario e Della Vedova. I playout regalano la salvezza a Ventinella, Pievese, Sangemini e Amc 98 e condannano alla retrocessione Piccione, Grifo Sigillo, Vis Foligno e Real Virtus. La Pievese supera 2-1 il Piccione, mentre la salvezza del Ventinella arriva grazie al 2-1 ai supplementari contro la Grifo Sigillo.

Fattore campo ribaltato nel girone B con il Sangemini che si impone 2-1 in casa della Real Virtus, mentre l’Amc 98 espugna Sant’Eraclio, con gol messo a segno al 119’ da Dominici, in nove contro undici.

Nella finale di supercoppa di Promozione vittoria ai rigori del Bastia che batte 4-3 la Pietralunghese nella finalissima del Martinelli. Finisce 0-0 al termine dei tempi regolamentari. Dal dischetto il Bastia è più cinico. E al triplice fischio festa grande in piazza per entrambe le squadre promosse in Eccellenza.