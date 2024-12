Protagonista. Exploit Bragantini tesoro del Mantova. La giovane freccia è già un fattore

Il convincente successo con il Frosinone ha proiettato il Mantova ad un solo punto dalla zona playoff, con un vantaggio di quattro lunghezze sui playout. Un bilancio senza dubbio positivo per la matricola biancorossa, che giovedì 26 chiuderà l’andata rendendo visita al lanciato Spezia. L’impegnativo intento è quello di cercare la prima vittoria esterna in stagione.

Tra gli elementi che stanno riservando parecchie soddisfazioni ai tifosi virgiliani, merita un occhio di riguardo l’apporto di un giovane, al suo esordio tra i cadetti, come Davide Bragantini. Giocatore dalle spiccate propensioni offensive, il classe 2003 è stato tra i protagonisti della promozione dalla C con 26 presenze e 4 reti. Un ruolino di marcia che in estate ha convinto il dt Botturi a puntare con decisione su di lui e non solo a prelevarlo a titolo definitivo dal Verona (che ha conservato il 50% sulla futura rivendita), ma a fargli sottoscrivere pure un quinquennale fino al 30 giugno del 2029.

Una fiducia che Bragantini, nonostante la presenza in rosa di punte dalla grande esperienza, sta ripagando nel migliore dei modi. Basti pensare che finora, in 18 presenze, ha realizzato 5 gol e fornito 2 assist. Un apporto di tutto rispetto, che sta aprendo all’ex gialloblù le porte per una maglia da titolare e sta offrendo a Possanzini una valida freccia su cui contare per il suo gioco.

Luca Marinoni