Punti salvezza. Pro Sesto, Angellotti ci crede: "Pensiamo partita per partita»

La sconfitta in casa contro la Triestina ha fermato la serie di tre risultati utili consecutivi della Pro Sesto arrivati con Daniele Angellotti in panchina. Per rialzarsi dopo il k.o. interno i biancocelesti affrontano oggi pomeriggio alle 14 l’Albinoleffe in trasferta. La Pro, penultima, deve recuperare punti sul Fiorenzuola terzultimo (oggi avanti di cinque punti) e soprattutto su Arzignano e Pergolettese appaiati in sedicesima posizione. I dieci punti di distacco non consentono alla squadra lombarda di disputare i playout, ad oggi i sestesi sarebbero retrocessi direttamente in D. "La sconfitta è arrivata su una delle poche occasioni che abbiamo concesso - è stata l’analisi di Angellotti, che non avrà lo squalificato Marianucci - Abbiamo creato tanto volume di gioco, ma dovevamo essere più incisivi negli ultimi venti metri. Dobbiamo fare un passo per volta".

Probabile Pro Sesto (3-5-2): Del Frate; Toninelli, Mapelli, Giorgeschi; Poggesi, Gattoni, Poli, Sala, Maurizii; Bruschi, Toci. All. Angellotti.M.T.