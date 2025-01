Quanti “big“ in scadenza. Pasalic firma, Calabria via

MilanoL’inizio della sessione invernale del calciomercato (la finestra di riparazione sarà aperta fino al 3 febbraio 2025) coincide anche con un’altra data importante per molti giocatori: da oggi quelli con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, sono liberi di firmare con altri club se non ci fossero opportunità concrete di rinnovare con l’attuale società di appartenenza. Dal milanista Calabria all’interista Arnautovic, dall’atalantino Pasalic allo juventino Danilo, sono tanti i “big“ delle grandi di Serie A che devono sciogliere le riserve sul proprio futuro. In realtà c’è chi una decisione già l’ha presa, chi dovrà battagliare per prolungare, chi ha già la valigia pronta. E poi ci sono situazioni in stallo. I più indecisi sono quelli che giocano col contagocce, mentre nel caso degli infortunati di lungo corso (per esempio il rossonero Florenzi, che in estate si è rotto il crociato e il menisco laterale del ginocchio destro) la strada dell’addio è probabile.

Taccuino alla mano c’è una squadra intera di giocatori di A in scadenza che potrebbero cambiare maglia ma ci sono situazioni da seguire anche all’estero (anche se per motivi diversi, è a rischio la permanenza a Barcellona di Dani Olmo).

In Italia, invece, l’addio più scontato è quello di Danilo, dopo cinque anni a Torino su versante bianconero: la Juventus lo ha messo fuori rosa, il difensore non solo non rinnoverà ma addirittura non è stato convocato per la Supercoppa Italiana. Napoli in pole position, pure il Milan ci sta pensando anche perché il club rossonero non sembra aver intenzione di rinnovare il contratto a Davide Calabria, che lascerà dunque la squadra in cui è cresciuto ed è diventato capitano.

Sull’altra sponda del Naviglio, invece, dovrebbero partire Marko Arnautovic e Joaquin Correa. Non esclusa la permanenza di Stefan De Vrij, anche se il reparto dovrà essere ringiovanito. Poi ci sono scadenze solo “formali”, come per esempio quella dell’atalantino Mario Pasalic. Il club bergamasco ha però l’opzione di rinnovo annuale a suo favore e il matrimonio continuerà. Dubbi sul futuro di Meret (Napoli) e Dybala (Roma). Biraghi è fuori dai progetti della Fiorentina, Paredes e Anguissa potrebbero rinnovare.