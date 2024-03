Quarta categoria Figc. Gol e spettacolo al Fioroni di Ellera. Ecco i risultati Nella sesta giornata del campionato di Quarta categoria Figc per ragazzi speciali di Ellera, Città di Castello, Nuova Alba, Bastia e Superga 48 al Fioroni, si sono registrati gol e spettacolo. Espulsione e riconciliazione in campo, con risultati come 15-3 per Superga 48. Assente Civitanova Marche per meeting di Atletica Leggera, con recupero della partita a Pasqua.