Quarta sconfitta consecutiva per il pontevalleceppi. Ellera: quinto successo di fila al Fioroni

ELLERA 3 PONTEVALLECEPPI 1

ELLERA (4-3-3): Del Vecchio; Dedja, Battistelli, Vieira, Morlunghi (18’st Bartoli); Salvucci, Balducci (6’st Faraghini), Piccioli; Passaquieti (38’st Mottola), Hysenaj, Bevilacqua (25’st Boldrini). A disp.: Segoloni, Sisani, Giabbecucci, Mariotti, Cenerini. All.: Simone Tomassoli.

PONTEVALLECEPPI (3-5-2): Biscarini; Barbarossa, Toma (10’st Retini), Ricci; Bazzarri, Dolcini (10’st Buonavolontà) (30’st Monni), Giuliacci, Mazzei (10’st Dyrma), Silvestri; Malà, Paradisi (25’st Ligi). A disp.: Pieretti, Perilli, Jemi, Stafisso. All.: Giacomo Del Bene.

Arbitro: Pannacci di Perugia (Conicella e Piomboni). Marcatori: 1’pt Giuliacci (P), 24’pt, 18’st Passaquieti (E), 37’pt Hysenaj (E).

NOTE: Ammoniti: Toma, Retini, Barbarossa (P). Recupero: 0’pt, 5’st. Spettatori: 150 circa.

Quarta sconfitta di fila per il Pontevalleceppi in una domenica in cui le uniche note liete arrivano dai ko di Bastia e Tavernelle. Quinta vittoria consecutiva al Fioroni per l’Ellera che tiene vive le speranze playoff salendo al settimo posto. Pontevalleceppi in vantaggio dopo un minuto con Giuliacci. Un gol che illude perché l’Ellera trova subito il pari con un gran gol di Passaquieti. Il raddoppio porta la firma di Hysenaj al 37’. In avvio di ripresa ancora Passaquieti sigla la doppietta e il definitivo 3-1.