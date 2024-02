Qui albinoleffe. Sette assenti per Lopez. Zoma rientra per il derby

ZANICA (Bergamo)

Derby orobico alle 18.30 per l’AlbinoLeffe contro i "cugini" talantini. In casa seriana Lopez deve fare a meno di sette giocatori: Marchetti e Gusu in difesa, Giorno, Genevier e Munari (squalificato) a centrocampo, Carletti e Toma in attacco. Nel reparto avanzato rientrerà però Zoma, dopo la squalifica, la cui assenza è stata pesante e probabilmente decisiva nella sconfitta di domenica a Legnago. I rapporti tra le due società sono ai minimi storici, soprattutto dopo che l’Atalanta ha acquisito lo stadio di Bergamo (ex Atleti Azzurri d’Italia, ora Gewiss Stadium) facendo traslocare l’AlbinoLeffe. Il presidente Gianfranco Andreoletti non nasconde le ruggini: "Diciamo che si sono interrotti i rapporti. Con la gestione Ruggeri il rapporto era collaborativo e di rispetto reciproco. Oggi non è più così". Vasco Algisi