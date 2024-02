Qui alcione. Laribi alle rivali: "Pensiamo a noi»

Il pareggio per 1-1 tra Alcione e Sanremese ha accorciato il divario tra la prima del girone A, la formazione arancione e il Chisola ora secondo a cinque punti di distanza. "Una partita tosta, loro sono stati bravi a partire forti - dice Karim Laribi -. Hanno trovato un gol un po’ fortuito ma nei primi minuti hanno meritato qualcosa in più. Nel secondo abbiamo avuto un approccio diverso, siamo stati bravi a pareggiarla perché non è mai semplice. Purtroppo abbiamo fatto qualche errore di gestione che di solito non ci succedono, ma che possono capitare. Il Chisola? Non pensiamo agli altri, sono loro che devono rincorrere e sperare nei nostri risultati negativi. Noi dobbiamo continuare a macinare punti e vedere partita dopo partita".M.T.