Qui Alma. Cornacchini allarmato: "Tanti interrogativi»

Nel pieno di una situazione ormai paradossale, con il presidente Mario Russo che non paga più le spese quotidiane e al tempo stesso rifiuta di vendere la società, l’Alma affronta oggi in trasferta il Termoli dopo l’ennesima settimana travagliata. "La situazione è delicata – ha confermato alla viglia mister Giovanni Cornacchini – ma non voglio far polemiche perché non è nel mio stile, però è chiaro che tu stai cercando di preparare la partita e invece ogni giorno arriva il giocatore e ti dice com’è la situazione. Non è proprio il massimo. Perché in questi casi bisogna lavorare più sulla testa che sulle gambe dei giocatori. Quindi questa è una gara complicata soprattutto per questo motivo qui. Comunque si va avanti cercando di fare il meglio e cercando di dare tutto grazie ad un gruppo di ragazzi che è davvero spettacolare".

Lo scontro col Termoli è una sfida salvezza, con entrambe le squadre dentro la zona playoff fino al collo. I giallorossi molisani arrivano a questo match con una serie positiva di tre turni nel corso dei quali hanno raccolto due vittorie e un pareggio a fronte del misero punticino raccolto dai granata tre domeniche fa col Fossombrone cui hanno fatto seguito le sconfitte con Riccione e Samb. "Il Termoli ha fatto risultati importanti – continua mister Cornacchini – ha aggiustato l’attacco e ha giocatori forti come Hernandez, per cui l’affronteremo con l’intensità e la voglia giusta cercando di fare risultato". Venendo alle questioni pratiche del campo il tecnico fanese deve risolvere i problemi in attacco. Col rientro tra i pali di Guerrieri e la riconferma di Dubaz al centro della difesa in sostituzione dell’infortunato Tomassini, le difficoltà maggiore si hanno davanti dove Padovani e Coulibaly lamentano acciacchi vari.

"Mi auguro di recuperare qualcuno – ha aggiunto Cornacchini – perché se devo far giocare davanti Kalombo significa che qualche problema l’abbiamo. Ringrazio i tifosi per la solidarietà che ci esprimono quotidianamente, ma in campo domenica ci andiamo noi e fin quando ci sarò io posso garantire il massimo della serietà e il massimo impegno nel lavoro sul campo". In sostanza almeno uno tra Padovani e Coulibaly oggi dovrebbe giocare.

Così in campo, stadio "Gino Cannarsa", ore 14,30.

TERMOLI 1920 (3-5-2): Maresca; Hutsol, Sicignano, Caiazza; Ousfar, Longo, Scoppa, Colarelli, Esposito; Burzio, Hernandez. A disp. Lombardo, Allegretti, Izquierdo, Caruso, Thiaw, Corcione, Gabrielli, Rinella, Burzio. All. Carnevale.

ALMA JUVE (3-5-2): Guerrieri, Mancini, Dubaz, Riggioni; Pensalfini, Ricci, Urbinati, Gonzalez, Allegrucci; Kalombo, Coulibaly. A disp. Piersanti, Saponaro, Roberti, Zanni, Pierfederici, Antonioni, Brunetti, Padovani, Rovinelli. All. Cornacchini.

Arbitro: Manuel Marchetti di L’Aquila, assistenti Andrea Mongelli di Chieti e Matteo D’Orazio di Teramo.

Silvano Clappis