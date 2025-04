Qui Ancona. Dorici spalle al muro. Serve una reazione

Serve una reazione e quella reazione l’Ancona deve metterla in campo domenica a Riano contro il Roma City. La squadra di Gadda non vince dal 26 gennaio, derby contro la Vigor Senigallia, e ha assoluto bisogno di punti per guardarsi le spalle, in classifica, e, possibilmente, per mettere nuovamente nel mirino i playoff, cioè quel quinto posto dove s’è insediato il Fossombrone, ora avanti quattro lunghezze. Sempre che interessi ancora a qualcuno. Perché l’Ancona vista in campo domenica scorsa contro l’Atletico Ascoli è sembrata solo lontana parente di quella che ha vinto il derby con la Vigor, apparentemente poco motivata, oppure già in vacanza, incapace di giocare con il ritmo che si richiede in queste partite.

L’Atletico l’ha subito aggredita e in nove minuti ha centrato il gol che ha indirizzato il match. Nel finale il raddoppio degli ascolani, ma al termine di una gara in cui solo un episodio favorevole avrebbe potuto rimettere in corsa i dorici. Troppo molli, incapaci di creare vere occasioni da gol, a parte il palo dell’onnipresente Codromaz che spesso s’è sganciato in attacco. Insomma troppo poca Ancona. Esclusi i soliti lottatori, Codromaz, come detto, ma anche Rovinelli, Alluci e Pecci. Troppo poco per impensierire l’Atletico Ascoli, troppo poco per salvare la barca e per fare punti in un girone di ritorno estremamente complicato. Le fatiche non sono ancora finite. Domenica, infatti, i dorici affronteranno un Roma City che ha perso a Fossombrone e che è invischiato nella zona playout. Per i romani tre i punti di distacco dalla quota salvezza, due quelli che li separano dalla retrocessione diretta: è chiaro che il Roma City ha urgente bisogno di fare risultato – ultima vittoria il 23 febbraio contro l’Atletico Ascoli – ed è altrettanto chiaro che aggredirà l’Ancona come ogni squadra che non ha nulla da perdere. Nel momento in cui in società si fanno i conti e si decide sul futuro, la squadra di Gadda è chiamata a una reazione, anche per cominciare a raccogliere punti utili alla quota salvezza, stimata a 43-44. Un successo per i dorici sarebbe importantissimo, ma è evidente che con l’atteggiamento mostrato in campo contro l’Atletico l’Ancona faticherà molto a raccogliere qualcosa di buono per la sua classifica. Serve una reazione, anche per il pubblico dorico, che domenica scorsa a fine gara ha duramente criticato la prestazione dei biancorossi.

g.p.