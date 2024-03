Qui Fossombrone. Fucili: "Sapevamo che c’era da soffrire»

Il pensiero di Francesco Tramontana, da sempre vicino alle sorti del Fossombrone e anche domenica presente a L’Aquila, riassume l’attuale momento del club metaurense: "Si torna dalla trasferta de L’Aquila con zero punti in mano ma con ritrovata motivazione. Il Fossombrone ha sempre saputo che la strada per la salvezza era ancora lunga ed i ragazzi sanno che occorrerà dare il massimo nelle sei gare che mancano. Sangue freddo e ‘garra’ al massimo, per fortuna si torna in campo già giovedì, quando a Fossombrone arriverà la capolista Campobasso. L’occasione è ghiotta per fare una prestazione importante e per mostrare il Fossombrone dei giorni migliori. Cinquecentoquaranta minuti al termine della stagione, il Fossombrone si prepara alla volata finale. Sappiano gli avversari che è un Fossombrone vivo, e pronto a giocarsi le proprie carte, con ottimismo e motivazione. Il bel secondo tempo dell’altro ieri è lì a dimostrarlo".

Ritornando alla gara persa a L’Aquila, mister Michele Fucili commenta: "Abbiamo perso contro una squadra più forte di noi che nel primo tempo ha giocato meglio e ha trovato il gol con un tiro da fuori. Nel secondo tempo invece siamo partiti bene creando alcune situazioni di cui una clamorosa con Fagotti e mentre stavamo spingendo c’è stato l’eurogol di Banegas che ha indirizzato la gara a loro favore. I ragazzi stanno dando il massimo, siamo in emergenza e aver perso anche Casolla nel riscaldamento pre-gara lo conferma, ma per noi non cambia niente: sapevamo benissimo che dopo le gioie dell’anno scorso quest’anno ci sarebbe stato da soffrire fino all’ultimo minuto ma testa alta e mai perdere l’entusiasmo e pensare subito a giovedì contro la capolista Campobasso".

Per questa partita la società del Fossombrone informa la tifoseria che la prevendita è attiva a partire da oggi presso la segreteria sita allo stadio comunale oppure presso la ‘Claudia Tabacchi’ in corso Garibaldi 164 o online sul circuito di biglietteria Liveticket(www.liveticket.it/fossombronecalcio). I biglietti sono posti in vendita al prezzo di 15 euro, l’ingresso è gratuito per i minori di anni 14. E’ inoltre previsto servizio di biglietteria in loco per la tifoseria ospite, che potrà acquistare i tagliandi anche in prevendita online sempre sul circuito di biglietteria Liveticket fino ad esaurimento di 300 posti. Come da disposizioni il tagliando acquistato perde il diritto di ingresso allo stadio se non accompagnato dal documento di riconoscimento in corso di validità.

Amedeo Pisciolini