QUI MONZA. MPalladino a San Siro studia il “tabù“ Milan

Negli step del Monza manca ancora la vittoria contro una big. Era lì che aveva sorpreso Palladino un anno fa. In stagione, invece, è contro le dirette rivali che i biancorossi hanno costruito la distanza di sicurezza dalla zona retrocessione. Contro il Milan, però, ci sono due tabù da sfatare. Il primo: contro la squadra di Pioli il Monza non ha raccolto nemmeno uno dei punti a disposizione, a differenza delle altre grandi. Insieme ai rossoneri, poi, soltanto l’Atalanta è l’altra squadra contro cui il Monza non ha raccolto nulla in Serie A. Stasera, per Milan-Rennes di Europa League, a San Siro ci sarà anche Raffaele Palladino. Per osservare e provare a scrivere un altro capitolo di storia biancorossa. M.C.