Qui Orvietana. Il ds Severino Capretti: "Gara da bollino rosso»

ORVIETO – L’andata promosse l’Orvietana che adesso proverà a interrompere l’ottimo percorso del Trestina. Parola al direttore sportivo biancorosso, Severino Capretti, per una disamina a tutto tondo: " Arriviamo all’importante appuntamento in un momento che vede la squadra in buona salute, dopo i tre risultati positivi hanno ridato morale e serenità. Si lavora meglio in settimana, le partite si preparano in un altro clima, ma, sempre senza dimenticare il nostro campionato di rincorsa. Classifichiamo da bollino rosso il confronto perché il Trestina, specie in casa, è squadra fortissima con le dimensioni del campo valore aggiunto. Da parte nostra, potremo, forse contare sul vantaggio, minimale, derivante dall’ampiezza della rosa che conta due giocatori per ogni ruolo, a favorire i probabili avvicendamenti. Ne abbiamo avuto prove a Figline e domenica scorsa con il Cenaia, con il destino delle gare cambiato con l’inserimento di giocatori pronti e preparati. Concludo, ripetendo che la partita è importantissima e noi dovremo cercare di non perdere e, anzi, di provare a vincerla". Capretti non dà lumi sulla formazione, lasciando, però, intendere che è fatta per i nove undicesimi. La decisione sarà sempre e solo di Rizzolo con il vice Broccatelli.

ORVIETANA: Marricchi, Ciavaglia, Congiu, Ricci, Gomes, Marchegiani, Greco, Di Natale, Stampete, Proia, Chiaverini. All. A. Rizzolo. Roberto Pace