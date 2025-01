Qui Senigallia. Di Sabatino saluta. La Vigor fa quadrato

Ettore Di Sabatino non è più un giocatore della Vigor. Il giovane centrocampista abruzzese saluta Senigallia e rescinde il contratto con il club rossoblu. Ad onor del vero, non un epilogo non così sorprendente: il talentuoso centrocampista ex Chieti infatti, aveva trovato poco spazio durante la gestione di Aldo Clementi, da qui la richiesta di esser ceduto. L’arrivo di Antonioli sembrava aver dato nuova linfa alle speranze del ragazzo, deciso a ritagliarsi un suo spazio, ma così non è stato.

Di Sabatino non è riuscito a lasciare il segno, quel che lascia però è un vuoto in un centrocampo già a corto di soluzioni e spesso accusato di essere inconsistente. È il secondo addio stagionale nella mediana dopo quello di Alla, tornato a Montefano, il terzo in totale se si aggiunge Diop. Non la migliore delle notizie alla vigilia del delicato derby contro l’Ancona, anche perché nessuna novità è emersa sul possibile sostituto: per il momento si attende il ritorno di Gabbianelli, senza ombra di dubbio il più esperto nel lotto dei centrocampisti.

Nel frattempo la squadra lavora sugli ultimi dettagli, poi sarà derby. Mauro Antonioli dovrebbe avere in testa la formazione che scenderà in campo al "Del Conero" per tentare l’impresa: le sensazioni portano ad un approccio conservativo, quindi non dovrebbero esserci stravolgimenti tattici in vista. Il 4-3-3 sembra dunque la soluzione più logica, così facendo si proseguirebbe nel segno della continuità anche in considerazione del fatto che tutti i cosiddetti "titolari" sono a disposizione del tecnico, eccezion fatta per Alonzi ed ovviamente Gabbianelli. I tifosi rimangono la certezza più solida della Vigor: tutti nella spiaggia di velluto sperano che l’aria di uno stadio prestigioso come il "Del Conero" possa ispirare Pesaresi e compagni, ancora alle prese con ingenuità ed amnesie che stanno costando molto caro in termini di risultati.

"Il mio pensiero è ben noto e lo conservo da quando sono arrivato in questa realtà – afferma Andrea Lazzari, vice allenatore vigorino -. C’è un attaccamento nei confronti della Vigor davvero incredibile e non mi riferisco solamente allo spettacolo sugli spalti, ai cori o alle coreografie. Anche fuori dal Bianchelli o quando si è per strada, si percepisce questo amore per la Vigor e la sua storia. A noi il compito di trasformare la passione in risultati, la carica del popolo rossoblu dovrebbe trasferirsi nei giocatori. Lo staff tecnico chiede proprio questo: grinta, coraggio, applicazione… Non posso promettere risultati, ma sarei orgoglioso della squadra se al Del Conero sfoderasse una prestazione degna della Vigor. Con l’atteggiamento giusto ed il duro lavoro, prima o poi i risultati arriveranno, tutto lo staff ha fiducia nel gruppo".

A proposito di Lazzari, l’ex centrocampista di Atalanta, Fiorentina ed ovviamente Vigor conosce bene mister Gadda, così bene da aver condiviso con lui un’esperienza molto importante in Romagna. "Quando ero a Cesena agli ordini di Castori, il vice era proprio mister Gadda – continua Lazzari -. Mentre Guerini era a Firenze quando giovavo nella Fiorentina, sarà bello ritrovarli in campo anche se da avversario".

Nicolò Scocchera