Castelfidardo travolto ad Avezzano: quattro reti subite e rischio playout

Il Castelfidardo cercava ad Avezzano i punti per festeggiare la salvezza, invece torna a casa con sul groppone quattro reti e la paura di finire invischiato in zona playout. Giovedì Santo da dimenticare per la formazione fidardense che non sfrutta numerose occasioni nel primo tempo e a inizio ripresa, non riuscendo a prendere neanche un punto, subendo un’autentica imbarcata, con un poker di reti subite in meno di mezz’ora. Che hanno vanificato tutto quello che di buono il Castelfidardo aveva creato in precedenza tra cui anche un palo colpito su una conclusione di Braconi, ma anche altre azioni, pure nella ripresa, con Braconi che da pochi passi, di testa, non trova la porta.

Mister Marco Giuliodori è alquanto dispiaciuto per la pesante sconfitta. "Mi viene da dire solo che mi dispiace per la società e per i tifosi che sono scesi ad Avezzano, per giunta in un’infrasettimanale - tiene a precisare il tecnico del Castelfidardo -. Una sconfitta che fa male per la misura e soprattutto per come è venuta nel secondo tempo. Dopo un ottimo primo tempo, tenendo benissimo il campo, creando tre occasioni da gol clamorose, non concedendo nulla, ma non siamo stati bravi nella finalizzazione".

Tutt’altra partita appena passato il quarto d’ora della ripresa. "C’è stata un’involuzione nel secondo tempo che è da analizzare (ieri pomeriggio c’è stata la ripresa degli allenamenti, ndr). Perché nel giro di poco più di una ventina di minuti abbiamo preso quattro gol. Sicuramente c’è stato un calo mentale per come è avvenuto tutto quanto e di conseguenza stiamo a parlare di un passivo importante".

Situazione tutt’altro che tranquilla: decima posizione e raggiunto a quota 39 punti dalla Recanatese. Ora i punti di vantaggio rispetto alla zona playout sono solo due. Non si può più sbagliare.