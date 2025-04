Fossombrone-Ancona 1-1: Martiniello segna ancora, playoff ancora in bilico

Con lo stesso risultato dell’andata (1-1) e con Antonio Martiniello dell’Ancona autore del gol sia all’andata che nel ritorno, si è giocato l’altro ieri il match tra il Fossombrone e l’Ancona. Un risultato che non ha modificato la classifica di entrambe: l’Ancona rimane al quinto posto, utile per i playoff e il Fossombrone subito dietro a meno 1. Ora per conoscere chi delle due potrà rientrare nella griglia degli spareggi nazionali bisognerà attendere le ultime due giornate: il Fossombrone andrà a Senigallia e poi ospiterà l’Isernia, l’Ancona giocherà in casa contro il Castelfidardo e sarà ad Avezzano. "È stata una bella partita, giocata bene da entrambe le squadre – ha commentato il dopo partita il direttore sportivo del Fossombrone Pietro D’Anzi – si sono incontrate due compagini ben messe in campo tatticamente e con giocatori di qualità, il pubblico si è divertito. Nel primo tempo ci sono state sporadiche azioni da entrambe le parti e pochi i tiri in porta, c’è comunque da sottolineare che in una bella azione il Fossombrone aveva trovato la via del gol con Casolla, rete che inspiegabilmente l’arbitro con la collaborazione del assistente di linea ha annullato per un sospetto fuorigioco, rivista l’azione nel filmato la stessa era regolarissima. Ad inizio della ripresa l’Ancona si è messa in luce con alcune azioni offensive andando in gol con Martiniello, lesto a metterla in rete con un colpo di testa. Dopo di che la partita è ritornata in equilibrio e il Fossombrone è stato bravo a reagire, creando 2 o 3 grosse opportunità tra cui una traversa colpita da Casolla. Poi è arrivato il meritato pareggio, su una punizione di Riccardo Pandolfi è arrivata la rete in coabitazione tra Giunchetti e Amerighi. Alla fine avremmo meritato qualcosa in più comunque il pari ci sta. Ora rimangono due partite per conoscere che tra noi e l’Ancona potrà rientrare nella griglia playoff".

Sulla stessa lunghezza d’onda l’allenatore del Fossombrone Michele Fucili che così rilegge il pareggio: "È stata una bellissima partita, molto combattuta tra due squadre che hanno cercato di superarsi, il risultato è giusto però ai punti credo che qualcosa in più abbiamo fatto noi. Abbiamo da recriminare il gol annullato sullo zero a zero che sembra fosse regolare, abbiamo colpito poi una traversa colpita, nel finale abbiamo provato a vincere. Siamo contenti della prestazione di fronte ad una cornice di pubblico importante: grande merito ai ragazzi, siamo contenti, mancano due partite e vogliamo finire bene questo campionato. Un plauso ai ragazzi, a chi ha giocato dall’inizio a chi è entrato a partita in corso".

Amedeo Pisciolini