Qui Senigallia. Gabbianelli scalpita: "Mi sento pronto»

A Chieti la Vigor sarà la sfavorita, ma il calcio è strano e chissà che alcuni accorgimenti non possano regalare la svolta decisiva.

"Abbiamo fatto un doppio allenamento mercoledì – spiega il vice allenatore Andrea Lazzari -. Ovviamente concordato con la squadra, per lavorare su quello che, secondo noi, non abbiamo fatto al meglio in occasione del derby. Vogliamo e dobbiamo migliorare, il gruppo però ha smaltito la delusione e sta lavorando con grande dedizione".

Anche Gabbianelli, ormai al termine della prima settimana di lavoro, dopo aver definitivamente smaltito l’infortunio, appare ottimista.

"Ho sensazioni positive, il ginocchio va molto meglio, questa è stata la settimana della ripresa per me – dice Gianmarco Gabbianelli, il centrocampista della Vigor che proprio pochi giorni fa aveva spiegato al Carlino le proprie sensazioni, senza però allenamenti effettivi nelle gambe -. Mi aspetto la convocazione, poi è chiaro che l’ultima parola spetta al mister. Sarà lui a valutare le mie condizioni ed il mio impiego in gara. Siamo in un momento di difficoltà, ma i punti in cascina ci sono quindi non partiamo da zero, ripartiamo piuttosto da Chieti senza fare drammi. Come ho detto in precedenza è fondamentale ragionare partita dopo partita, sfortunatamente il nostro obiettivo primario rimane la salvezza anche se società e tifosi si aspettavano altro ad inizio stagione, ma oggi dobbiamo essere realisti. Infortuni, sfortuna, dinamiche che si innescano nei momenti negativi possono mettere i bastoni tra le ruote e cambiare il corso di una stagione, ma non ci manca nulla per deviare la nostra rotta".

Gabbianelli è dunque tornato al lavoro, non vede l’ora di scendere in campo, ma deve conoscere meglio mister Antonioli con il quale, in campo, non ha mai lavorato.

"Purtroppo la gara di andata ce la ricordiamo tutti, un punto che non abbiamo perso, bensì che ci hanno tolto – continua Gabbianelli -. Questo però è il passato, dobbiamo guardare oltre: sappiamo perfettamente che andremo ad affrontare una formazione molto forte, costruita per stare in alto quindi servirà una Vigor cinica, ma allo stesso tempo più spensierata. Mister Antonioli non mi ha mai allenato prima d’ora, anche se ci eravamo sentiti in passato, però conosco tanti calciatori che lo hanno avuto come mister e tutti me ne hanno parlato molto bene. Credo sia il primo ad essere dispiaciuto, faremo di tutto per regalare delle soddisfazioni anche a lui".

Nicolò Scocchera