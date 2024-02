Qui Trestina. Davide Ciampelli: "Riscattare l’andata»

TRESTINA - "Come si trovano le motivazioni alla vigilia della sfida con l’Orvietana? No, la domanda la faccio io allora. Come non si trovano le motivazioni quando non sei ancora salvo e quando hai ancora in mente la partita dell’andata?". Davide Ciampelli di concentrazione ne ha da vendere. Domani al Casini, con fischio di inizio alle 14,30, arriva l’Orvietana e guai a dire al tecnico che il suo Trestina è a 5 punti dai playoff. "No, lo possiamo dire ma dobbiamo dire anche che siamo a 10 lunghezze dai playout e mancano 11 giornate, con 33 punti a disposizione. Tutto può succedere e noi lo sappiamo bene. Soprattutto ripensando all’andata". Già, la sconfitta al Muzi dello scorso 22 ottobre che fece scivolare i bianconeri in zona playout, scavalcati proprio dall’Orvietana". Da quel momento 27 punti conquistati in 16 partite. "Quella è stata la svolta della stagione. Dopo quella sconfitta ci siamo guardati in faccia e lì è iniziata la nostra stagione. Questo derby è un po’ come chiudere un cerchio e dobbiamo e vogliamo farlo nel migliore dei modi". Ciampelli dovrà rinunciare ad Omohonria, espulso domenica scorsa a Piancastagnaio, ma ritroverà Tascini, che ha scontato la squalifica, e il classe 2006 Bucci rientrato dalla Viareggio Cup. "Bernardo – sottolinea il tecnico – è la dimostrazione pratica di come un ragazzo, lavorando, possa arrivare in contesti impensati qualche mese fa. Ora ha 11 gare per chiudere nel migliore dei modi la stagione e dimostrare di meritare le attenzioni che si è conquistato. Fatto 30 non resta che fare 31, ma si può anche fare 29. Questo vale per Bernardo e per tutti noi. Massima concentrazione perché contro l’Orvietana servirà il miglior Trestina".