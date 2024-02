Qui Trestina. Il presidente Bambini: "Sarà una bella partita»

TRESTINA - Reduce dall’ottimo pareggio in trasferta con la Pianese, il Trestina ospita l’Orvietana in un derby umbro carico di motivi di interesse. "La sconfitta all’andata contro l’odierno avversario - afferma il presidente Leonardo Bambini - sotto un certo profilo ha rappresentato un punto di svolta. Dopo quel passo falso c’è stato un confronto tra società e squadra dal quale siamo ripartiti con ancora maggiore forza e convinzione. Domenica scorsa la squadra ha fatto benissimo nel primo tempo poi una volta rimasti in inferiorità numerica abbiamo sofferto ma la giocata di Di Nolfo ci ha permesso di conquistare un punto prezioso contro la capolista e su un terreno per noi tradizionalmente ostico. L’Orvietana è in serie positiva, mi aspetto una bella partita: dobbiamo continuare a far bene, il torneo è ancora lungo e chi è attardato in classifica non molla". Se il cartellino rosso rimediato nell’ultimo match da Omohonria priverà mister Ciampelli di un elemento fondamentale nello scacchiere tattico anche in considerazione della sua duttilità, rispetto a 7 giorni fa il tecnico potrà contare sull’apporto di Tascini e Bucci (il bomber ha scontato la squalifica, il baby è reduce dall’esperienza con la rappresentativa di serie D nella Viareggio Cup).

TRESTINA: Fiorenza, Dottori, Bucci, Conti, Contucci, Sensi, Belli, Menghi, Tascini, Di Nolfo, Farneti. Allenatore: Ciampelli. Arbitro: Iacopetti di Pistoia.

Paolo Cocchieri