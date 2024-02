Quincy Promes, l’ex nazionale olandese condannato per traffico di droga

L'ex nazionale olandese Quincy Promes è stato condannato a sei anni di carcere da un tribunale di Amsterdam per traffico di droga. La corte ha ritenuto provato che fosse coinvolto nel traffico di circa 1.350 chili di cocaina attraverso il porto di Anversa nel gennaio 2020. Anche un secondo imputato, cugino di Promes, è stato condannato a sei anni dietro le sbarre.

Promes, 32 anni, non era presente al processo. Gioca nello Spartak Mosca e la Russia non ha un trattato di estradizione con l'Olanda. L'ex giocatore dell'Ajax non ha presentato dichiarazioni alla corte ma attraverso i suoi avvocati si è detto innocente. Si prevede che farà appello contro la sentenza. L'accusa aveva chiesto una condanna a nove anni di reclusione, con i messaggi crittografici intercettati come prova principale. La cocaina è arrivata ad Anversa su una nave portacontainer proveniente dal Brasile, nascosta tra il sale marino.

All'epoca Promes giocava all'Ajax prima di tornare allo Spartak nel 2021. L'anno scorso è stato condannato a 18 mesi per aggressione in relazione a un accoltellamento avvenuto nel 2020, verdetto contro il quale ha presentato ricorso.

Promes ha collezionato 50 presenze con l'Olanda dal suo debutto nel 2014, ma non è stato convocato negli ultimi anni.