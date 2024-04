Raffica di gol (2-3). La Nestor retrocede in Promozione. Il Pontevalleceppi vince e si salva

NESTOR

2

PONTEVALLECEPPI

3

NESTOR: Taddei, Alabastri, Proietti, Vestrelli, Ceccarelli, Ciurnelli, Covarelli, Rondoni, Paradisi, El Madouni, Mancini L.. A disp.: Jaku, Rossi, Mancini C., Tiberi, Pieroni, Tamatini, Binaglia, Calistroni, Pezzanera. All.: Vicarelli

PONTEVALLECEPPI: Biscarini, Cerboni, Silvestri, Giuliacci, Ravanelli, Ricci, Buonavolontà, Procacci, Retini, Paladino, Dragoni. A disp.: Brachelente, Bazzarri, Zaroli, Covarelli, Sirci, Bettiol, Jemi, Dolcini, Urbanelli. All.: Polverini

Arbitro: Nykolyn di Gubbio (Giacometti di Gubbio-Bicaroni di Foligno)

Reti: 4’ pt e 39’ pt Retini (P), 25’ pt Rondoni (N), 8’ st Ravanelli (P), 25’ st Calistroni (N). NOTE: spettatori 150 circa.

Una vittoria che vale una salvezza, una sconfitta che vale una retrocessione. I punti di vista diversi di Nestor e Pontevalleceppi. Il 3-2 regala infatti ai biancorossi la matematica certezza della permanenza in Eccellenza. La Nestor invece retrocede in Promozione. Una gara che il Pontevalleceppi sblocca dopo appena 4 minuti quando Retini supera Taddei. La Nestor non molla e trova immediatamente il pari con la rete di Rondoni che vale il momentaneo 1-1. Prima dell’intervallo il Pontevalleceppi mette di nuovo la freccia con Retini che non sbaglia e sigla il 2-1 e la doppietta personale. In avvio di ripresa i biancorossi calano anche il tris con Ravanelli, in proiezione offensiva, che non sbaglia. Al 70 Calistroni firma la rete del definitivo 3-2 che fa esultare il Pontevalleceppi.